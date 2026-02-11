Savigliano: oltre 350 gli iscritti alla “Just the woman I am” 2026

Grazie all'impegno di gruppi e associazioni del territorio, superano quota 350 gli iscritti alla Just The Woman I Am on the road, la benefica corsa “in rosa” che domenica 8 marzo tornerà ad invadere le vie di Savigliano.

Ora, fino al 28 febbraio, continuano le iscrizioni per i singoli. Per aderire, è possibile scaricare i moduli dal sito internet del Comune, oppure contattare direttamente una delle associazioni partner – Mai+sole, Auser, Kalipè Asd, Proloco, Rituale Yoga, Crasl e Avis – o, ancora, recarsi presso l'Ufficio sport, turismo e pari opportunità a palazzo Taffini.

La quota di partecipazione anche quest'anno è ad offerta libera, a partire da 20 euro. Con l'iscrizione si ha diritto al kit, composto da maglietta e pacco gara con alcuni gadget. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla ricerca universitaria sul cancro.

L'evento è organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino.