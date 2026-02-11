Atletica Saluzzo: Galletto e Verra nella squadra regionale U16 che prenderà parte alla Festa del Cross

I cadetti Virginia Galletto e Pietro Verra dell'Atletica Saluzzo faranno parte della rappresentativa regionale di categoria che parteciperà alla Festa del Cross, in programma il 21 e 22 febbraio nella suggestiva cornice degli antichi templi di Marinella di Selinunte.

Convocazione ottenuta in virtù, soprattutto, del campionato regionale individuale di Bairo della scorsa domenica, laddove hanno primeggiato.

Il Piemonte, nelle ultime due edizioni, si è aggiudicato la classifica combinata del campionato italiano per regioni.