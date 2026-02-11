 / Sport

Sport | 11 febbraio 2026, 12:20

Atletica Saluzzo: Galletto e Verra nella squadra regionale U16 che prenderà parte alla Festa del Cross

Il Piemonte, nelle ultime due edizioni, si è aggiudicato la classifica combinata del campionato italiano per regioni

(La rappresentativa regionale di cross 2025 foto - fidal piemonte)

I cadetti Virginia Galletto e Pietro Verra dell'Atletica Saluzzo faranno parte della rappresentativa regionale di categoria che parteciperà alla  Festa del Cross, in programma il 21 e 22 febbraio nella suggestiva cornice degli antichi templi di Marinella di Selinunte. 

Convocazione ottenuta in virtù, soprattutto, del campionato regionale individuale di Bairo della scorsa domenica, laddove hanno primeggiato.

Il Piemonte, nelle ultime due edizioni, si è aggiudicato la classifica combinata del campionato italiano per regioni. 

Virginia Galletto N (foto Bizioli)

Pietro Verra (foto Bizioli)

redazione

