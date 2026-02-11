CICLISMO / Tre Allievi del Velo Club Esperia Piasco selezionati nel progetto nazionale AlfaBici

Tre atleti della categoria Allievi del Velo Club Esperia Piasco sono stati selezionati per il progetto AlfaBici, iniziativa di carattere nazionale dedicata allo sviluppo dei giovani ciclisti.

Si tratta di: Mirco Mazzoni, Alessio Muratore e Nicola Pettiti.



Il progetto, al suo primo anno di attività, ha previsto una fase iniziale di test svolti a livello nazionale, sulla base dei quali è stata effettuata la selezione finale. I tre ragazzi del Velo Club Esperia Piasco sono riusciti a entrare nel ristretto gruppo dei 16 atleti selezionati complessivamente, tutti appartenenti alla categoria Allievi, di cui tre donne.



AlfaBici nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani atleti in un percorso di crescita completo, che non si limita al solo aspetto atletico ma comprende anche la sfera psicologica e nutrizionale. Il programma prevede infatti numerosi momenti di formazione e confronto, con serate dedicate e il coinvolgimento di professionisti qualificati, tra cui biologhe e psicologi, per rendere gli atleti sempre più consapevoli del proprio percorso sportivo e personale.



Il progetto si avvale del contributo di preparatori e professionisti altamente specializzati e laureati nel settore, garantendo un approccio strutturato, competente e non improvvisato. Tra le figure coinvolte figurano, tra gli altri, Diego Bragato (Responsabile Team Performance FCI e Commissario Tecnico della Nazionale di Pista femminile), Mattia Gaffuri (ciclista professionista del Team Picnic PostNL, UCI World Tour), Marco Pinotti (Capo Allenatore Team Jayco AlUla, UCI World Tour) e Giorgio Brambilla (volto di GCN Italia, ex ciclista professionista con esperienza nel WorldTour come DS), oltre a numerosi altri collaboratori di alto profilo.



Il progetto prevede che i ragazzi continuino nelle loro società di appartenenza; infatti, l’esperienza in AlfaBici non sostituisce il lavoro svolto con il Velo Club Esperia Piasco, ma lo affianca e lo integra, grazie a un dialogo costante e continuo tra i preparatori del progetto e i tecnici della società. Questo confronto permette di seguire gli atleti in modo coerente e condiviso, mantenendo salde le radici nel proprio ambiente sportivo e valorizzando il percorso già intrapreso.



Il progetto rappresenta inoltre un’opportunità di grande valore anche per il suo carattere completamente gratuito: né gli atleti né le società sono chiamati a sostenere alcun costo, pur potendo beneficiare dell’esperienza di professionisti che operano ai massimi livelli del ciclismo internazionale.



Il Velo Club Esperia Piasco accoglie con grande soddisfazione la selezione dei propri atleti e considera il progetto AlfaBici una straordinaria opportunità di crescita sportiva e personale per i ragazzi, oltre che un importante riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente dalla società nel settore giovanile.