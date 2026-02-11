TIRO CON L'ARCO / Ancora un weekend di successi per gli Arcieri dell'Elice [FOTO]

Nel weekend appena trascorso si è tenuta la gara “Grande Cuneo” organizzata dalla compagnia degli Arcieri dell'Elice con il patrocinio del comune di Cuneo e sostenuta dell'assessore allo sport Valter Fantino.

In entrambe le manifestazioni all'inizio di ogni sessione di gara si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo di Giancarlo Gentile, fondatore della compagnia degli Arcieri dell’Elice, e promotore per tutto il settore nel Cuneese.

Sabato 7 febbraio si è disputata la gara interregionale giovanile indoor 18mt dove i giovani dell'Elice hanno conquistato podi in ogni categoria rappresentata.

Per l'Arco Compound Allievi Maschile Leonardo Ramonda si è aggiudicato l'oro dopo una ottima gara.

Nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile primo posto per Kevin Giordana e terzo per Nicolò Parola dopo una splendida gara di entrambi.

Giada Parola nella categoria Arco Nudo Junior Femminile ha conquistato l'oro confermando la sua qualificazione ai campionati Italiani indoor che si terranno a Roma a fine febbraio.

Per la categoria Arco Olimpico Giovanissimi Femminile Aurora Maria Tosello ha meritato il primo posto dopo una splendida gara.

Prima gara e uno ottimo bronzo per Gollé Miriana nella categoria Arco Olimpico Allievi Femminile.

Domenica 8 si è disputata la gara interregionale indoor 18mt e anche qui gli Arcieri dell'Elice hanno conquistato tanti podi.

Per la categoria Arco Olimpico Senior Maschile primo posto di Marco Musto seguito da Enrico Tosello.

Nella categoria Arco Olimpico Master Femminile oro per Gabriella Sasia e nella stessa categoria da segnalare l'ottima prestazione di Melis Caterina.

Hanno bissato il podio nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile Kevin Giordana (oro) e Nicolò Parola (bronzo).

Nella categoria Arco Compound Allievi Maschile oro per Leonardo Ramonda.

Nella categoria Arco Nudo Senior Maschile un ottimo argento per Alberto Giordana.

Nella categoria Arco Nudo Master Maschile oro per Remo Sfondrini e argento per Maximiliano Gutierrez.

Nella stessa categoria da segnalare l'ottima prestazione di Andrea Parola, alla sua prima gara, e di Sabino Sinesi.

Primo posto di squadra nella categoria Arco Nudo Master Maschile per Sfondrini, Gutierrez e Parola.

Giada Parola ha bissato l'oro nella categoria Arco Nudo Junior Femminile.

Oro per l'ottimo Maurizio Blangero Maurizio, alla sua prima gara con Arco Compound, nella categoria Visually Impaired 1-Unica.