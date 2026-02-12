 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 febbraio 2026, 16:40

San Rocco Castagnaretta, aperto il cantiere per i lavori della nuova rotatoria su corso Francia

Primi interventi all’incrocio con via Entracque, via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e via Vignolo: obiettivo maggiore sicurezza in uno dei punti più critici della viabilità cittadina

San Rocco Castagnaretta, aperto il cantiere per i lavori della nuova rotatoria su corso Francia

Sono iniziati oggi, giovedì 12 febbraio, i lavori propedeutici alla realizzazione della nuova rotatoria di San Rocco Castagnaretta. L’opera sorgerà lungo corso Francia, all’intersezione con via Entracque, via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e via Vignolo, in un’area da tempo segnalata come particolarmente trafficata e teatro, negli anni, di diversi incidenti.

L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, sarà finanziato attraverso gli extraoneri derivanti dalla riqualificazione dell’area “Ex Enel”. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre in modo significativo la pericolosità di un incrocio considerato una criticità storica lungo l’asse di corso Francia.

In questa prima fase verranno realizzate le nuove dorsali dei servizi interrati. I lavori interesseranno inizialmente via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e via Vignolo, con possibili chiusure temporanee limitate alle fasi operative. La pista ciclopedonale sul lato nord di corso Francia sarà parzialmente deviata su via Vecchia di Borgo San Dalmazzo.

La costruzione della rotatoria vera e propria è prevista nei prossimi mesi. 

Cesare Mandrile

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium