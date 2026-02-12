"Guizzino" e la diversità alla Scuola dell'Infanzia Gullino: pesciolini colorati per celebrare l'unicità di ognuno

Durante la prima settimana di febbraio, i bimbi della scuola dell'infanzia hanno letto e svolto attività ispirate al libro illustrato "Guizzino" di Leo Lionni e, grazie al pesciolino nero, hanno imparato che l'unione fa la forza e che il singolo può infondere coraggio agli altri per affrontare difficoltà e paure.

Insieme, i bambini hanno poi ricreato su di un cartellone il “grande pesce del mare”, protagonista della storia, in cui ogni pesciolino che lo compone porta il nome di un piccolo alunno, che, con le sue preziose caratteristiche, può dare forza e ricchezza al gruppo.

Venerdì 6 febbraio, in occasione della Giornata dei calzini spaiati, (ricorrenza che si celebra per sensibilizzare sull'importanza dell'accettazione delle differenze e la promozione della diversità) gli alunni si sono riuniti per cantare insieme la canzone di Guizzino. Per rendere il momento ancora più speciale, i bambini della scuola dell'infanzia hanno invitato alcuni compagni della scuola Primaria e della scuola Secondaria donando loro un piccolo pesce Guizzino creato con materiale di recupero.

I bambini della scuola dell'infanzia hanno a loro volta ricevuto in dono tanti pesciolini colorati portati dai bambini delle classi 2ªE e 2ªB della scuola primaria.

Gli alunni hanno così condiviso un momento di gioia e allegria, ma anche riflessioni sulla ricchezza della diversità.