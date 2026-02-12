CALCIO SERIE C / Il Bra fa visita al Guidonia, i giallorossi vogliono il riscatto dopo la sconfitta di Livorno

È tempo di turno infrasettimanale per l’AC Bra che questa sera, giovedì 12 febbraio, farà visita al Guidonia Montecelio. La sfida, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Città dell’Aria”; fischio d’inizio alle 18.

Il Bra arriva dalla sconfitta sul campo del Livorno (2-1 maturato nel recupero e sigillo ospite di Lionetti) mancando l’appuntamento con il settimo risultato utile consecutivo. Nonostante ciò i cuneesi stanno affrontando un momento positivo come testimoniano le sole due sconfitte negli ultimi undici incontri.

I ragazzi di mister Fabio Nisticò proveranno dunque a ritornare immediatamente a macinare punti per continuare a coltivare il sogno salvezza: attualmente sono appaiati alla Sambenedettese che è la prima squadra salva (miglior differenza reti per i marchigiani).

Il Guidonia Montecelio ha osservato il turno di riposo nell’ultima giornata di campionato e dunque arriverà più fresca fisicamente e, soprattutto mentalmente, al match di questa sera. I laziali avevano pareggiato l’ultima partita giocata contro la capolista Arezzo (0-0). Pari preceduto da due sconfitte contro Ravenna e Livorno. I rossoblu proveranno dunque a tornare alla vittoria che per loro manca dallo scorso 30 novembre, quando vinsero 2-1 sul campo della Ternana. Perché ciò avvenga i ragazzi di mister Ciro Ginestra dovranno sfatare il tabù "casa", dove hanno ottenuto solamente 11 dei 29 punti totali (frutto di 2 vittorie e 5 pareggi).

In classifica i giallorossi occupano il 16° posto (24 punti), mentre il Guidonia Montecelio è 11° a quota 29 appaiato al decimo posto che rappresenta la zona playoff.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata vinsero i cuneesi per 2-1 (doppietta di Sinani nel recupero), in quella che fu la prima vittoria braidese dal ritorno in serie C. I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa (1.90) con il successo degli ospiti che è dato a quota 3.90.

Diretta Tv su Sky Sport (canali 202 e 252 con telecronaca di Andrea Consales) e su NOW.

La partita sarà diretta da Davide Cerea di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Roberto Palermo di Pisa e Leo Posteraro di Verona, quarto ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido e operatore FVS Massimiliano Cirillo di Roma1.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 15 febbraio quando ospiterà il forte Ascoli, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.