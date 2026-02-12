CICLISMO / Vigor Cycling Piasco al lavoro tra strada e palestra

Anche Claudio Mattio, presidente della Vigor Cycling Team, è intervenuto all'ormai consueta seduta di allenamento dei ragazzi delle squadre del club cuneese di Piasco.

Scortati in ammiraglia dai direttori sportivi Michele Ancona e Salvatore Cirlincione e dallo stesso Claudio Mattio e accompagnato in bicicletta dall'altro tecnico Gianfranco Lantermino, il nutrito gruppo costituito da ben tredici atleti, dieci allievi e tre esordienti, si è presentato all'ormai abituale uscita sull'asfalto.

In realta' nella circostanza, il programma doveva basarsi su di una giornata dedicata al mountain bike, data anche la vicinanza del primo appuntamento agonistico stagionale, ma le condizioni climatiche non hanno favorito le intenzioni.

Cosi' tutti sulla strada per compiere inizialmente due ore di lavori specifici effettuati dividendo i ragazzi in tre gruppi. Complessivamente gli esordienti hanno pedalato per settanta chilometri prima di concludere l'uscita, mentre gli allievi hanno allungato il percorso di altri trenta per defaticare, raggiungendo quindi la distanza di 100 chilometri tondi.

Parallelamente alle uscite ciclistiche, prosegue anche l'attività in palestra che vede gli atleti impegnati tutti i martedì per completare la preparazione in vista della stagione agonistica 2026.