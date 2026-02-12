 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 12 febbraio 2026, 10:28

VOLLEY A1F / HONDA CUNEO-BERGAMO 1-3: le pagelle delle "Gatte"

Dopo una buona partenza la Honda Cuneo si smarrisce e consegna l'intera posta in palio alle avversarie. A due giornate dal termine la situazione in classifica delle biancorosse si fa critica. All'interno le pagelle delle Gatte

VOLLEY A1F / HONDA CUNEO-BERGAMO 1-3: le pagelle delle &quot;Gatte&quot;

ELA KOULISIANI 5,5: l’avvio è spumeggiante. Poi perde un pò di smalto e coach Tisci la sostituisce con Cecconello.

JAELYN KEENE 6,5: la migliore delle gatte. La centrale statunitense si fa apprezzare in tutti i fondamentali. Conquista un muro, due ace e porta a casa 14 punti. 

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 5,5: qualche sbavatura in ricezione, ma nel complesso regge l’urto avversario. In attacco va a corrente alternata e mette a segno 11 punti. 

NOVA MARRING 5: brevi apparizioni nel primo e nel terzo set, ma sempre senza lasciare il segno.

ERIKA PRITCHARD 5: entra in campo nel quarto set, giusto il tempo per sbagliare una battuta e mettere a segno un attacco.

LINDA MAGNANI 5: un passo indietro rispetto la gara contro il Chieri. Soffre in ricezione, mentre in difesa fa quel che può.

SAFA ALLAOUI 5,5: entra per far rifiatare la più esperta collega di reparto. Prova a capitalizzare alcune occasioni sottorete, ma va a segno in una sola occasione.

ANNA BARDARO: S.V.

AGNESE CECCONELLO 6: entra in campo nel quarto set e porta una buona dose di grinta e concretezza sottorete. Firma un muro e due attacchi vincenti, che aumentano i rimpianti per un ingresso forse un pò tardivo.

MASA PUCELJ 5,5: è la top-scorer del Cuneo con 17 punti. La ricezione continua a essere il suo tallone d’Achille. Si fa sentire anche a muro con due moster-block.

NOEMI SIGNORILE 5,5: l’approccio è autorevole e confortante. Nei primi due set smista palloni con precisione chirurgica. Poi accusa un leggero calo e la pulizia negli assist per le compagne in parte ne risente.

BINTO DIOP 5: serata complicata per l’opposto cuneese. La contraerea bergamasca disinnesca gli attacchi di una Bintu non in grandissima forma. Preziosa a muro, dove conquista tre punti. Non forza la battuta e la ricezione ospite la ringrazia. I 12 punti realizzati (28%) in attacco sono un bottino troppo magro per una giocatrice dal suo potenziale.

FABIO TISCI-PAOLA CARDULLO 5: questa volta la gestione del match non convince del tutto. Se nel primo set la squadra mette in campo una reazione impetuosa e che mette il muso delle gatte avanti, nel secondo parziale un finale scellerato manda in frantumi quanto di buono fatto fino a quel momento. Solo l’ingresso di Cecconello sembra portare un pò di brio. Ora serve ritrovare in fretta energie ed equilibrio, prima che sia troppo tardi.

Matteo La Viola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium