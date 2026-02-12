VOLLEY B1F / Mondovì torna al Palamanera, a San Valentino arriva il Cogne

A più di un mese dall’ultima sfida casalinga (10 gennaio con il CUS Torino), il Mondovì Volley torna a calcare il parquet amico del Palamanera.

Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B1, capitan Aliberti e compagne accolgono il Cogne Aosta Volley, sestetto affrontato già per tre volte in stagione.

I due sestetti avevano infatti concordato due allenamenti congiunti, uno in ogni città. Il 18 settembre, al Pala Peila-Pressendo di Aosta, la sfida si concluse con il punteggio di 2-2, mentre due settimane dopo, il 30 dello stesso mese, furono le valdostane a conquistare tre dei quattro set disputati al Palamanera. Ad ottobre fu poi la volta della gara di campionato, con il “Puma” che si impose 3-0 grazie ad una ottima prestazione corale.

Tra le fila della compagine valdostana militano la schiacciatrice Angelica Costamagna, cresciuta proprio nel settore giovanile monregalese (che dunque torna nella sua ex casa al Palamanera), e l’opposto svedese Martha Edlund, facente parte della rosa della nazione scandinava agli ultimi mondiali in Thailandia.

In casa Mondovì Volley c’è il forte desiderio di tornare al successo dopo la sconfitta in casa di Palau, dove comunque è arrivato un punto promettente.

Il focus nelle ultime settimane è stato quello di evitare cali di concentrazione, per trasformare nuovamente il palazzetto di casa in una piccola roccaforte e non lasciare per strada punti preziosi.

Consapevole dell’importanza della sfida è la schiacciatrice Anna Sclavo, che pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 17 anni: “Questo sabato ci aspetta una sfida importante contro Cogne Aosta. Dopo le ultime partite, è chiaro che abbiamo imparato qualcosa di significativo e ci sentiamo pronte a metterci in mostra. Dobbiamo affrontare la partita con lo stesso spirito di squadra e la grinta che ci hanno contraddistinto all'andata. Sappiamo che è una buona squadra che ci ha dato fastidio in passato, quindi dobbiamo essere pronte a tener testa. Lavorare insieme e sostenerci l'un l'altra in campo sarà essenziale. È importante mantenere alta la determinazione e l'atteggiamento positivo, perché solo così potremo raccogliere il miglior risultato possibile. Affrontiamo questa sfida con fiducia e consapevolezza delle nostre capacità. Siamo pronte a dare il massimo e a dimostrare il nostro valore.”