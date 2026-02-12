VOLLEY BM / VBC Mondovì ad Albisola in cerca dei primi punti esterni stagionali

Nella quindicesima giornata - seconda del girone di ritorno del campionato di serie B maschile il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone farà visita all’ Albisola allenato da Lorenzo Bottaro (fischio d’ inizio alle ore 21), una trasferta molto insidiosa ed irta di difficoltà.

In questi primi turni la formazione ligure, che nella prima giornata del girone di ritorno è stata sconfitta per 3-0 a Saronno, ha totalizzato 21 punti, frutto di 6 vittorie e 9 sconfitte, e si trova all’ ottavo posto, a -1 dal Saronno settimo ed a +1 sui Diavoli Rosa Brugherio noni. All’ andata l’ Albisola si impose al Pala “Nino Manera” con un netto 3-0 al termine di una partita a senso unico, in cui i monregalesi faticarono enormemente a tenere il ritmo avversario, giocando eccessivamente contratti e molto al di sotto delle proprie possibilità. Ora, un girone di ritorno dopo, il VBC ha l’ occasione per vendicare, ovviamente da un punto di vista sportivo, sia la prestazione che il risultato della gara d’ andata giocatasi il 18 ottobre, cercando di conquistare quelli che sarebbero i primi punti ottenuti in trasferta in questa stagione.

“Siamo attesi da una trasferta molto impegnativa – dice coach Vittorio Bertini – perché l’ Albisola è una squadra molto temibile e compatta, che non molla mai, capace di disputare un girone d’ andata davvero brillante. La partita dell’ andata per noi fu davvero negativa: loro giocarono su livelli davvero alti, mettendoci in continua e costante difficoltà in ogni fondamentale, mentre noi faticammo oltremodo e non riuscimmo mai cambiare registro e ad avere una minima reazione. Per noi sarà molto importante riuscire a disputare una grande prova di squadra, giocando con il coltello fra i denti su ogni pallone e cercando di esprimerci sui livelli delle ultime gare casalinghe per provare a conquistare punti preziosi perché il poter muovere la classifica è davvero di grande rilevanza”.

Per i monregalesi una gara davvero molto ardua, ma il gioco espresso nelle ultime uscite casalinghe fa ben sperare per provare a conquistare qualche punto che sarebbe davvero importantissimo nell’ economia della stagione e soprattutto darebbe morale al gruppo.