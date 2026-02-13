Provincia Granda al top del ciclismo 2026: Giro Women a Saluzzo e doppia L’Étape Tour de France

La Provincia Granda si prepara ad essere protagonista assoluta con tre eventi internazionali di prestigio quali il Giro d’Italia Women riservato al ciclismo professionistico femminile e L’Étape Italy by Tour de France, il format ufficiale della “Grande Boucle” rivolto al ciclismo amatoriale.

Ad aprire la presentazione che si è svolta venerdì 13 febbraio a Cuneo, l’Assessore Regionale Turismo e Sport Paolo Bongioanni che, con entusiasmo, ha dichiarato: "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Flavio Borgna, Paolo Bruno e Giovanni Monge Roffarello. Grazie al loro impegno, è stata costituita una nuova squadra d'eccellenza con un obiettivo chiaro: riportare la provincia di Cuneo al centro della scena dei grandi eventi sportivi internazionali. I risultati di questo lavoro sono già tangibili e senza precedenti: per la prima volta, il Cuneese ospiterà ben due Gran Fondo che, fregiandosi del prestigioso marchio del Tour de France, offriranno al nostro territorio una vetrina di risonanza mondiale, ma non solo. Le valli del Monviso faranno da cornice alla tappa conclusiva e decisiva del Giro d’Italia Donne, un momento di altissimo valore sportivo. Questi appuntamenti non sono solo competizioni, ma pilastri per la promozione del Piemonte. Ci attendiamo ricadute economiche immediate e significative: migliaia di appassionati e amatori raggiungeranno le nostre strade per pedalare, scoprire e apprezzare l'unicità della nostra terra."

Il Consigliere Provinciale con delega al turismo, Rocco Pulitanò, ha affermato: “Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione, ma appuntamenti di tale portata richiedono un grande lavoro di squadra. Il mio grazie va dunque agli organizzatori, agli amministratori, alle aziende e a tutti i soggetti che si stanno adoperando con dedizione per valorizzare la provincia di Cuneo. È solo grazie a questa sinergia che possiamo garantire il successo di tali eventi, generando orgoglio e soddisfazione in tutti gli amanti dello sport."

A sostenere questi eventi, anche la Fondazione CRC rappresentata in conferenza stampa dal Consigliere di Amministrazione Mauro Bernardi: “La forza di questi eventi si traduce proprio nel coinvolgimento territoriale: dal Monregalese alle valli del Monviso, da sud a nord della nostra provincia, passando attraverso le affascinanti valli delle Aree Protette delle Alpi Marittime: un territorio unito grazie all’amore per lo sport e per il territorio. Credo ci siano tutte le condizioni affinché questo team, l’E.P.T., possa continuare a lavorare bene e a ottenere importanti successi."

Gli appuntamenti presentati per il 2026 in conferenza stampa sono dunque:

31 maggio: L’Étape Piemonte con partenza ed arrivo ad Entracque (CN)

7 giugno: il “Grande Arrivo” del Giro d’Italia Women a Saluzzo (CN)

20 settembre: L’Étape Mondovì con partenza ed arrivo a Mondovì (CN)

Alla base del progetto c’è EPT (Eventi – Persone – Territorio), guidata da Flavio Borgna, stimato imprenditore locale nel settore della climatizzazione residenziale ed industriale, Amministratore Delegato di Duedi Srl, proprietaria del marchio Bongioanni, con una lunga esperienza di sponsorizzazione e supporto di iniziative sportive di successo nel ciclismo ed in altre discipline. La missione di EPT è quella di promuovere e valorizzare il territorio del Cuneese attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di livello internazionale e di inclusione sociale.

Il Giro d’Italia Women: un evento di visibilità mediatica globale

Il Giro d’Italia Women, organizzato da RCS Sport, si conferma come “la corsa più prestigiosa nel panorama italiano ed internazionale per il ciclismo femminile” assieme al Tour de France Femmes. Riconosciuto dal 2022 come evento World Tour, la massima categoria UCI (Union Cycliste Internationale), il Giro d’Italia Women rappresenta uno dei massimi appuntamenti sportivi globali dedicati al ciclismo su strada. L’edizione 2026 si svolgerà dal 30 maggio al 7 giugno, articolata in 9 tappe lungo un percorso di 1.153,7 km con un dislivello complessivo di 12.500 metri con la partecipazione di 22 squadre ed oltre 150 atlete da tutto il mondo.

Il Giro d’Italia Women offre una visibilità internazionale ai territori attraversati, con una ricaduta turistica ed economica senza precedenti. L’analisi delle immagini televisive ha generato un valore economico pari a 3.219.384 € (QI Media Value – Nielsen 2025).

Sul fronte media, l’evento raggiunge 200 Paesi, con oltre 100 ore di gara prodotte in diretta e un’audience complessiva di 13 milioni di spettatori. La presenza digitale su web e social media le 2025 è stata significativa: 27,5 milioni di “reach”, 34,6 milioni di “impression”, 52,8 milioni di community (+60%) e 15,2 milioni di “video views”, in fortissima crescita rispetto al 2024.

Il “Grande Arrivo” di Saluzzo. La tappa conclusiva del Giro d’Italia Women 2026, lunga 143,9 km, propone un percorso ad anello con partenza ed arrivo in Saluzzo ricco di salite e tratti tecnici che metteranno alla prova le atlete sin dai primi chilometri. Dopo una partenza veloce, il gruppo attraverserà la pianura cuneese fino ai piedi della prima grande asperità: il Montoso, che con i suoi 1.254 metri rappresenta il punto più alto e selettivo della giornata. La lunga discesa conduce verso la Colletta di Paesana (607 m), una salita più regolare ma comunque adatta a creare ulteriore selezione. L’ultima difficoltà è la Colletta di Brondello (660 m), trampolino ideale per attacchi nel finale prima della picchiata verso la valle. Gli ultimi chilometri scorrono veloci fino al ritorno a Saluzzo, con le fasi finali di gara che potrebbero favorire un arrivo a ranghi ristretti o un colpo da finisseur. Sito web ufficiale: https://www.giroditaliawomen.it

L’Étape Italy by Tour de France: una piattaforma strategica per la valorizzazione del territorio

L’Étape Italy del Tour de France fa parte del circuito internazionale L’Étape Series che permette agli appassionati di vivere l’esperienza del Tour de France in prima persona, offrendo eventi selezionati in tutto il mondo. Con oltre trenta appuntamenti globali, la serie propone percorsi impegnativi, strade chiuse al traffico e un’atmosfera autenticamente “Tour”, ricreando le stesse condizioni affrontate dai professionisti.

L’atmosfera di L’Étape Italy richiama in modo fedele quella del Tour de France grazie all’utilizzo delle maglie ufficiali di classifica (gialla, pois, verde, bianca), alla presentazione dei team sul palco, alla presenza del villaggio evento, alla segnaletica ufficiale lungo il percorso e agli allestimenti di partenza e arrivo. Le classifiche dedicate, il palco e gli spazi animati completano un contesto che permette ai partecipanti di vivere l’esperienza di una vera tappa del Tour, anche dal punto di vista organizzativo e scenografico.

Il format L’Étape Italy è stato introdotto in Italia nel 2024 da ExtraGiro, una realtà specializzata nella comunicazione e nell’organizzazione di eventi ciclistici, con esperienze di rilievo come i Campionati del Mondo di ciclismo su strada UCI 2020 a Imola, e un approccio focalizzato sullo sviluppo dei territori e sulla qualità dell’esperienza. Dal 2026, EPT si avvale della collaborazione di ExtraGiro per l’organizzazione degli eventi L’Étape Italy per il triennio 2026-2028.

La prima edizione di L’Étape Italy, svoltasi a Parma il 27 e 28 aprile 2024, ha portato nel cuore della “Food Valley” un evento unico coinvolgendo il territorio con numeri di assoluto rilievo. L’iniziativa ha registrato circa 2.200 partecipanti di provenienza internazionale e quasi 1.300 pernottamenti, generando un impatto economico immediato di oltre 800.000 euro. Nel dettaglio, l’evento ha prodotto oltre 128.000 euro in spese di pernottamento, oltre 137.000 euro di spese extra sul territorio, circa 300.000 euro di investimenti diretti e oltre 125.000 euro di indotto per la Pubblica Amministrazione. Oltre ai risultati economici, l’Étape Italy ha lasciato una forte eredità sociale: ispirazione per i giovani ciclisti, crescita dell’interesse verso la disciplina, promozione di uno stile di vita attivo e dell’uso quotidiano della bicicletta, confermando il valore strategico dell’evento per i territori nazionali.

La Provincia Granda al centro del progetto L’Étape Italy 2026

Il Cuneese sarà protagonista con ben due eventi L’Étape Italy nel 2026, grazie al coinvolgimento delle istituzioni regionali e locali, delle aziende del territorio, e di luoghi che rappresentano un patrimonio storico e culturale fondamentale per il ciclismo. La Granda vanta una storia strettamente legata al Tour de France, con tappe leggendarie che hanno scritto pagine indelebili della storia dello sport a pedali lungo alcune delle salite più iconiche del ciclismo mondiale, diventando simboli di sfida, passione e spettacolo sportivo. L’Étape Italy riprende questa tradizione, permettendo ai ciclisti amatori di vivere in prima persona l’emozione e lo spirito di una tappa del Tour, valorizzando al contempo le bellezze paesaggistiche, culturali e storiche del Piemonte.

31 maggio 2026 – L’Étape Piemonte: tra valli e salite alpine che restano nel cuore.

La manifestazione si svolgerà in provincia di Cuneo, con base a Entracque, e con il coinvolgimento del Consorzio Margreen, la “green community” che promuove la valorizzazione sostenibile delle Alpi Marittime affacciate sul Mediterraneo, unendo turismo, sport e tutela ambientale. Le Valli Stura, Gesso e Vermenagna ospitano alcuni dei luoghi simbolo del grande ciclismo internazionale: Colle della Maddalena, Colle della Lombarda e Colle di Tenda. Nomi che raccontano, da soli, il valore sportivo e identitario di questi territori.

Due i percorsi in programma, Granfondo e Mediofondo, con partenza ed arrivo a Entracque (CN), entrambi pensati per valorizzare il territorio e offrire un’esperienza intensa, tecnica e memorabile. Per chi sceglierà il tracciato lungo, ci saranno due salite che fanno la differenza.

Madonna del Colletto, la “salita della storia”. Un colle reso celebre dal Giro d’Italia 1999 nella mitica tappa del Fauniera, teatro dell’indimenticabile attacco in discesa del “Falco” Paolo Savoldelli. Nel percorso Mediofondo la salita verrà scalata una volta dal versante di Valdieri. Nel percorso Granfondo, Madonna del Colletto sarà affrontata due volte, da entrambi i versanti, di cui l’ultima nel tratto finale della gara.

Una novità inedita: Colle delle Goderie. È qui che i partecipanti si daranno battaglia per aggiudicarsi la Maglia a Pois di miglior scalatore della giornata. Il Colle delle Goderie è una salita di 5 km con pendenza media dell’11%, e rappresenta il collegamento naturale tra la Valle Vermenagna e la Valle Gesso tra i comuni di Vernante e Roaschia. Una prima parte in asfalto, subito impegnativa, lascia spazio a un tratto di sterrato che renderà questa scalata indimenticabile. Con L’Étape Piemonte si aprirà ufficialmente questo colle, una salita destinata a diventare meta di appassionati e ciclisti per tutta l’estate.

I comuni attraversati da L’Étape Piemonte sono: Entracque, Valdieri, Demonte, Aisone, Vinadio, Moiola, Gaiola, Roccasparvera, Vignolo, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante e Roaschia, con il coinvolgimento delle Unioni Montane Valle Stura, Gesso e Vermenagna e del Parco delle Alpi Marittime.

L’Étape Piemonte - info percorsi

GRANFONDO: Distanza: 144,8 km, Dislivello: 2.894 m

MEDIOFONDO: Distanza: 114,7 km, Dislivello: 2.184 m

Sito web ufficiale: https://letapeitaly.it/letape-piemonte-homepage/

20 settembre 2026 – L’Étape Mondovì: Monregalese e Alta Langa in un continuo sali e scendi da classica di fine stagione

Il secondo appuntamento si terrà a Mondovì, in provincia di Cuneo, in collaborazione con la Granfondo Alpi del Mare, a seguito della prima edizione di una manifestazione che nel 2025 ha registrato un notevole successo e grande partecipazione. Grazie a un format innovativo ed inclusivo ricco di eventi collaterali rivolti anche ad accompagnatori, famiglie e bambini, l’evento ha portato rinnovata energia ed entusiasmo nel mondo delle granfondo italiane, coinvolgendo appassionati di tutte le età, valorizzando il territorio del Monregalese e creando un’esperienza unica che unisce sport, cultura e comunità.

Il percorso de L’Étape Mondovì toccherà i punti più iconici delle valli del Monregalese e dell’Alta Langa, gli stessi che hanno fatto innamorare i partecipanti già alla prima edizione dello scorso anno. Salite panoramiche, strade immerse nella natura e passaggi che fanno dimenticare la fatica non appena si alza lo sguardo dal manubrio. Un continuo sali e scendi in cui non ci si può annoiare, ideale per una gara di fine estate che metterà alla prova gambe e testa.

Il percorso della Granfondo Alpi del Mare potrebbe presto diventare permanente grazie alla tabellazione delle strade interessate. Questo permetterà agli appassionati di ciclismo di pedalare lungo le strade del Monregalese tutto l’anno, alla ricerca di emozioni forti e panorami unici. Un esempio concreto di ricaduta e valorizzazione del territorio, capace di trasformare un grande evento sportivo in un’opportunità stabile di promozione turistica, sviluppo locale e attrattività outdoor, rafforzando l’identità cicloturistica di un’area che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale ed internazionale.

Due le novità da scoprire. Sono le salite dello Sbaranzo e degli Oberti: sarà proprio su quest’ultima che verrà assegnata la Maglia a Pois di miglior scalatore della giornata su una ascesa di 1.800 metri con 160 metri di dislivello complessivi. Iconico anche il passaggio da Murazzano, sede del ristoro, dove i ciclisti potranno assaggiare i prodotti tipici delle Langhe: formaggi, crema di nocciole e tanto altro.

I comuni attraversati da L’Étape Mondovì sono: Mondovì, Briaglia, Bastia Mondovì, Cigliè, Clavesana, Murazzano, Torresina, Igliano, Castellino Tanaro, Niella Tanaro, Vicoforte, Montaldo di Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco.

L’Étape Mondovì – info percorso

GRANFONDO: Distanza: 110,5 km, Dislivello: 2.271 m