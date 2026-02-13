Vernissage posticipato: la mostra di Malvina Manera ad Alba apre al pubblico da lunedì 16 febbraio

Nel rispetto del lutto che ha colpito la famiglia Ferrero e l'intera comunità albese e delle Langhe, è stata decisa la posticipazione dell'inaugurazione ufficiale della mostra dedicata a Malvina Manera.

Il vernissage, inizialmente programmato per un'altra data, si terrà ora sabato 21 febbraio alle ore 18, presso l'Ordine dei Cavalieri delle Langhe (corso Torino 18, Alba). L'evento ufficiale di apertura sarà un'occasione importante per condividere con il pubblico l'allestimento della mostra e celebrare l'opera di Malvina Manera.

Tuttavia, la mostra sarà già accessibile al pubblico a partire da lunedì 16 febbraio, con orario di apertura dalle 8 alle 20, offrendo ai visitatori la possibilità di apprezzare l'esposizione in questi giorni di raccoglimento.

Un gesto di sensibilità che testimonia quanto la comunità ritiene importante onorare i momenti difficili, mantenendo comunque aperto l'accesso alla cultura e alle iniziative artistiche che caratterizzano la vita della città.