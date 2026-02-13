Gli albesi in coda per rendere omaggio a Maria Franca Ferrero: aperta la camera ardente in Fondazione [FOTO]

Una coda di persone composta e silenziosa quella che dalle 10 di questa mattina ha iniziato ad accedere alla camera ardente allestita nei locali di quella Fondazione della quale Maria Franca Ferrero fu presidente sin dalla sua costituzione, nel 1983.

Un ruolo, il suo, richiamato anche nei manifesti funebri che insieme a numerosissime partecipazioni campeggiano in città e coi quali la scomparsa della "signora Ferrero", come in città era conosciuta la moglie del cavalier Michele, avvenuta ieri a 87 anni, viene annunciata dal figlio Giovanni con la consorte Paola Rossi e i figli Michele e Bernardo e dalla nuora Luisa Strumia con i figli Michael, Marie Eder e John: "Moglie devota, madre e nonna amorevole – vi si legge –, restano indelebili lo spirito umanitario, la profonda dedizione e l'esempio umano e professionale con cui ha guidato la Fondazione Ferrero e con cui ha accompagnato il marito Michele nel suo percorso imprenditoriale".

Insieme alla famiglia – presente alla camera ardente col figlio Giovanni in prima fila, insieme ai vertici della Fondazione e della società per azioni – il lutto investe ovviamente l’intero gruppo dolciario. Anche ad Alba, così come nei diversi impianti Ferrero nel mondo, alle ore 11 la sirena dello stabilimento è suonata annunciando i tre minuti di silenzio coi quali dipendenti e collaboratori hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia e il proprio cordoglio per la scomparsa di una figura che tanta parte ha avuto al fianco del marito nello sviluppo di una realtà industriale che, ad anni ormai sotto la guida del figlio Giovanni, si è affermato come una delle più note multinazionali alimentari al mondo.

La camera ardente in Fondazione Ferrero (strada di Mezzo ad Alba) rimarrà accessibile sino alle ore 18 di questa sera, venerdì 13 febbraio.

IN CODA PER LA CAMERA ARDENTE [VIDEO]

Questa sera in ricordo di Maria Franca Ferrero è prevista la recita del rosario, alle ore 20.30 in duomo.

Sempre in duomo saranno celebrate le esequie, alle ore 15 di domani, sabato 14 febbraio, nella stessa giornata in cui la famiglia Ferrero era solita ricordare la scomparsa del cavaliere Michele, avvenuta nel giorno di San Valentino – anche allora era un sabato – del 2015.