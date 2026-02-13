 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 13 febbraio 2026, 08:49

CALCIO SERIE C / Baldini risponde a Tessiore, il Bra pareggia 1-1 sul campo del Guidonia Montecelio

Ancora un'ottima prestazione dei giallorossi che conquistano un punto al "Città dell'Aria"

(foto ufficio stampa guidonia montecelio)

(foto ufficio stampa guidonia montecelio)

Il cuore grande del Bra, signore e signori. A poca distanza dal bruciante ko di Livorno, materializzato al fotofinish, i giallorossi hanno sfoderato l’ennesima prestazione pregna di contenuti tattici e caratteriali. Nel turno infrasettimanale di Guidonia Montecelio (a soli 17 km da Roma), andato in scena nel tardo pomeriggio di giovedì 12 febbraio allo stadio “Città dell’Aria”, i braidesi hanno impattato per 1-1 con la compagine laziale. 

A poca distanza dalla Capitale, ma a enorme distanza dalla città della Zizzola: Bra e Guidonia Montecelio sono separate da più di 670 km. Succede tutto nel primo tempo: all’1-0 di Tessiore ha risposto, dagli 11 metri, Enrico Baldini. Enormemente decisivo in più interventi, tra i pali, Davide Franzini. Sono 25, ora, i punti in classifica nel girone B della Serie C Sky Wifi. 

Sulla panchina degli ospiti piemontesi siede Alessio Bonante, vice di mister Fabio Nisticò (in tribuna per scontare la giornata di squalifica). Franzini in porta e Capac, sono le principali novità in casa Bra (in campo con la tenuta bianca e giallorossa). Passano 4 minuti, Baldini batte dalla bandierina per Fiordaliso, destro al volo da fuori area e sfera alta di poco. Al 13esimo, grandissimo intervento di Franzini che smanaccia il colpo di testa di Mulè dagli sviluppi di un corner. Destro volante di Tessiore, a lato al 19esimo. FVS chiesto dal Guidonia Montecelio (21′) per un presunto contatto Maressa-Mulè in area, ma dopo la revisione televisiva si prosegue regolarmente a giocare. 1-0 Guidonia al 25esimo con il destro dalla distanza e rasoterra di Tessiore. Il Bra si tira su le maniche e reagisce immediatamente, Errico rischia l’autogol sul colpo di testa che sfiora la traversa (da cross Lionetti) al 31′. Un minuto dopo, Lionetti calcia in piena area e Zappella commette un fallo di mano. Il direttore indica il dischetto ed Enrico Baldini trasforma con precisione e freddezza l’1-1 (33′) alla destra di Avella, per il settimo sigillo personale e stagionale! A un passo dall’1-2 al 39′: schema da calcio d’angolo ancora con Baldini, De Santis al volo e Fiordaliso di testa, sfera fuori per pochi centimetri. Intervallo.

Brambilla per Campedelli e La Marca per Capac, i primi due cambi decisi in casa Bra a inizio secondo tempo. Franzini sale in cattedra al 3′ con la doppia parata su Zuppel e Spavone. La Marca al quarto d’ora impegna Avella, con un destro potente e giunto dopo la discesa di Baldini e la sponda di Sinani. Passa il 30simo e arriva l’esordio, in giallorosso, per l’attaccante Thomas Scapin. Al quinto dei cinque minuti di recupero concessi, calcio d’angolo del Guidonia Montecelio, incornata di Zuppel a botta sicura e “miracolo” di Franzini che dice di no con una parata bella e fondamentale. 1-1. I braidesi lasciano il terreno di gioco dopo il giusto e doveroso ringraziamento ai tifosi giunti da Bra.

Domenica 15 febbraio (ore 14,30) Bra-Ascoli allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.

Guidonia Montecelio: Avella, Esempio, Cristini, Errico (38′ st Viteritti), Spavone (12′ st Starita), Mulè, Russo (18′ st Mastrantonio), Zuppel, Tascone (18′ st Sannipoli), Zappella, Tessiore (38′ st Santoro).
A disp: Stellato, D’Isanto, Frascatore, Marchioro, Falleni, Vitturini, Franchini.
Allenatore: Ciro Ginestra.

Bra: Franzini, Sganzerla, Sinani, Lionetti (42′ st Tuzza), Fiordaliso, Milani, Campedelli (1′ st Brambilla), Maressa (22′ st Rottensteiner), De Santis, Capac (1′ st La Marca), Baldini (31′ st Scapin).
A disp: Menicucci, Renzetti, Lia, Pretato, Armstrong, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Leoncini.

Allenatore: Alessio Bonante (squalificato Fabio Nisticò).
Arbitro: Cerea di Bergamo (assistenti: Palermo di Pisa e Posteraro di Verona; quarto ufficiale: Di Francesco di Ostia Lido; operatore FVS: Cirillo di Roma 1).
Marcatori: 25′ pt Tessiore (GM), 33′ pt rig. Baldini (B).
Note: tardo pomeriggio a tratti piovoso, terreno di gioco in erba sintetica; 414 spettatori di cui 7 tifosi giunti da Bra. Ammoniti Sganzerla, Rottensteiner, Scapin (B).

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium