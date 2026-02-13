CALCIO SERIE C / Baldini risponde a Tessiore, il Bra pareggia 1-1 sul campo del Guidonia Montecelio

Il cuore grande del Bra, signore e signori. A poca distanza dal bruciante ko di Livorno, materializzato al fotofinish, i giallorossi hanno sfoderato l’ennesima prestazione pregna di contenuti tattici e caratteriali. Nel turno infrasettimanale di Guidonia Montecelio (a soli 17 km da Roma), andato in scena nel tardo pomeriggio di giovedì 12 febbraio allo stadio “Città dell’Aria”, i braidesi hanno impattato per 1-1 con la compagine laziale.

A poca distanza dalla Capitale, ma a enorme distanza dalla città della Zizzola: Bra e Guidonia Montecelio sono separate da più di 670 km. Succede tutto nel primo tempo: all’1-0 di Tessiore ha risposto, dagli 11 metri, Enrico Baldini. Enormemente decisivo in più interventi, tra i pali, Davide Franzini. Sono 25, ora, i punti in classifica nel girone B della Serie C Sky Wifi.

Sulla panchina degli ospiti piemontesi siede Alessio Bonante, vice di mister Fabio Nisticò (in tribuna per scontare la giornata di squalifica). Franzini in porta e Capac, sono le principali novità in casa Bra (in campo con la tenuta bianca e giallorossa). Passano 4 minuti, Baldini batte dalla bandierina per Fiordaliso, destro al volo da fuori area e sfera alta di poco. Al 13esimo, grandissimo intervento di Franzini che smanaccia il colpo di testa di Mulè dagli sviluppi di un corner. Destro volante di Tessiore, a lato al 19esimo. FVS chiesto dal Guidonia Montecelio (21′) per un presunto contatto Maressa-Mulè in area, ma dopo la revisione televisiva si prosegue regolarmente a giocare. 1-0 Guidonia al 25esimo con il destro dalla distanza e rasoterra di Tessiore. Il Bra si tira su le maniche e reagisce immediatamente, Errico rischia l’autogol sul colpo di testa che sfiora la traversa (da cross Lionetti) al 31′. Un minuto dopo, Lionetti calcia in piena area e Zappella commette un fallo di mano. Il direttore indica il dischetto ed Enrico Baldini trasforma con precisione e freddezza l’1-1 (33′) alla destra di Avella, per il settimo sigillo personale e stagionale! A un passo dall’1-2 al 39′: schema da calcio d’angolo ancora con Baldini, De Santis al volo e Fiordaliso di testa, sfera fuori per pochi centimetri. Intervallo.



Brambilla per Campedelli e La Marca per Capac, i primi due cambi decisi in casa Bra a inizio secondo tempo. Franzini sale in cattedra al 3′ con la doppia parata su Zuppel e Spavone. La Marca al quarto d’ora impegna Avella, con un destro potente e giunto dopo la discesa di Baldini e la sponda di Sinani. Passa il 30simo e arriva l’esordio, in giallorosso, per l’attaccante Thomas Scapin. Al quinto dei cinque minuti di recupero concessi, calcio d’angolo del Guidonia Montecelio, incornata di Zuppel a botta sicura e “miracolo” di Franzini che dice di no con una parata bella e fondamentale. 1-1. I braidesi lasciano il terreno di gioco dopo il giusto e doveroso ringraziamento ai tifosi giunti da Bra.



Domenica 15 febbraio (ore 14,30) Bra-Ascoli allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.



Guidonia Montecelio: Avella, Esempio, Cristini, Errico (38′ st Viteritti), Spavone (12′ st Starita), Mulè, Russo (18′ st Mastrantonio), Zuppel, Tascone (18′ st Sannipoli), Zappella, Tessiore (38′ st Santoro).

A disp: Stellato, D’Isanto, Frascatore, Marchioro, Falleni, Vitturini, Franchini.

Allenatore: Ciro Ginestra.

Bra: Franzini, Sganzerla, Sinani, Lionetti (42′ st Tuzza), Fiordaliso, Milani, Campedelli (1′ st Brambilla), Maressa (22′ st Rottensteiner), De Santis, Capac (1′ st La Marca), Baldini (31′ st Scapin).

A disp: Menicucci, Renzetti, Lia, Pretato, Armstrong, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Leoncini.

Allenatore: Alessio Bonante (squalificato Fabio Nisticò).

Arbitro: Cerea di Bergamo (assistenti: Palermo di Pisa e Posteraro di Verona; quarto ufficiale: Di Francesco di Ostia Lido; operatore FVS: Cirillo di Roma 1).

Marcatori: 25′ pt Tessiore (GM), 33′ pt rig. Baldini (B).

Note: tardo pomeriggio a tratti piovoso, terreno di gioco in erba sintetica; 414 spettatori di cui 7 tifosi giunti da Bra. Ammoniti Sganzerla, Rottensteiner, Scapin (B).