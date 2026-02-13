SCI DI FONDO / Martino Carollo on fire: 7° posto nella 10 km in pattinaggio delle Olimpiadi

Grande prestazione di Martino Carollo che nella 10 km, con partenza a intervalli, in tecnica libera dei Giochi Olimpici ottiene una clamorosa settima posizione.

Per il 22enne di Borgo San Dalmazzo si tratta della miglior gara in carriera, considerando contesto e avversari. Il cuneese è stato il miglior italiano all’arrivo: battuti così i quotati connazionali Daprà, Graz e Mocellini.

Queste le sue parole ai microfoni di Eurosport al termine della 10 chilometri: “Sono stato bravo e capace di spingere tanto dall’inizio alla fine. Gli sci oggi erano buoni e ben preparati, la neve era tutto sommato buona nonostante l’alta temperatura che poteva crearci problemi. Mi sentivo benissimo e sono carico, ora il pensiero va alla staffetta di domenica”.

Carollo ha chiuso la gara a 39.6 secondi dal primo e quindi a soli 15 secondi dalla medaglia. Gli altri italiani: 17esimo Daprà, 41esimo Graz e 69esimo Mocellini.

La vittoria è andata al norvegese Johannes Klaebo (20:36.2) che ha battuto il francese Mathis Desloges per meno di cinque secondi (20:41.1), terzo gradino del podio per l’altro “Norge” Einar Hedegart (20:50.2). Completano la top ten Amundsen, Nyenget, Musgrave, Carollo, Lapalus, Stephen e Lovera.

Per il borgarino classe 2003 si è trattato della seconda prova olimpica dopo il buon 23° posto ottenuto nello skiathlon (10 km in classico e 10 km in libero) della scorsa domenica.

Nel week end Carollo affronterà la sua terza, e probabilmente ultima, competizione olimpica. Infatti domenica prenderà il via nella staffetta 4x7,5 km e verrà presumibilmente schierato in terza frazione, la prima in pattinaggio dopo le due in alternato, per poi passare il “testimone” a Federico Pellegrino che avrà il compito di lanciare la pattuglia azzurra verso la medaglia. Appuntamento con lo start previsto per le ore 12 allo “Stadio del fondo” sul Lago di Tesero, in Val di Fiemme.