Viabilità | 13 febbraio 2026, 14:43

Viabilità a Bra: chiusure al traffico dal 16 al 27 febbraio per lavori in città

Via Alba per sostituzione tubazione acquedotto, via Provvidenza per smontaggio gru il 16 febbraio, via Santa Maria del Castello il 17 febbraio per traslochi

Chiude al traffico per alcuni giorni via Alba. Infatti, per consentire Egea Acque di procedere alla sostituzione di una tubazione dell’acquedotto, è stato disposto il divieto di transito e di sosta nel tratto della via compreso tra il civico 15 e il 28 dal 16 al 27 febbraio, con l’eccezione dei residenti (ord. 54/26).

Nella stessa giornata del 16 febbraio è stato anche disposto il divieto di transito in via Provvidenza dalle 8,30 alle 18 per consentire ad un’impresa edile lo smontaggio di una gru. I residenti nella via, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia (ord. 50/26).

È previsto invece per il giorno successivo, martedì 17 febbraio, la chiusura al transito dalle 8 alle 18 di via Santa Maria del Castello per traslochi (ord. 56/26).

