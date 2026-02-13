VOLLEY A3M / Il Sarlux Sarroch sulla strada di Savigliano, la squadra di Berra insegue la terza vittoria consecutiva

Con nel curriculum recente un ruolino di marcia fatto di quattro gare di fila a punti e due vittorie consecutive, il Monge-Gerbaudo Savigliano torna sul campo amico per il penultimo impegno casalingo dell’anno, ospitando al PalaSanGiorgio il Sarlux Sarroch.

L’avversario. Sarà un diciannovesimo turno di campionato per cuori forti a Cavallermaggiore, dove arriva l’attuale quinta forza del Girone Bianco, che ancora sogna di agganciare il podio, distante appena tre lunghezze. Se il Monge-Gerbaudo sta bene, i cagliaritani stanno benissimo. Reduci dal netto 3-1 contro il fanalino di coda Trebaseleghe, gli isolani hanno infatti ottenuto cinque vittorie nelle ultime sei partite, cedendo solo al tie-break contro l’inarrestabile Reggio Emilia e confermandosi in crescita anche lontano dal fortino del Palasport casalingo, con due vittorie consecutive al quinto set contro San Giustino e Mirandola. Proprio il dato relativo al parziale che finisce a 15 punti fa dei cagliaritani i veri “maratoneti” del campionato, con quattro gare concluse al quinto nel mese di gennaio per un totale di sette da inizio stagione (4 vittorie e 3 sconfitte). Insomma, una compagine che fa della solidità il proprio punto di forza ma che, d’altro canto, concede anche qualcosa agli avversari, come confermato dal terzo set perso nello scorso weekend contro Trebaseleghe.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Proprio di questi passaggi a vuoto dovrà provare ad approfittare Savigliano, che insegue la quinta gara a punti consecutiva per provare a sognare ancora qualcosa che fino a poco tempo fa poteva sembrare impossibile. Coach Andrea Berra ha la sua personale ricetta: “Come si batte Sarroch? È una squadra ben messa in campo, con delle caratteristiche importanti sia al servizio che nella fase muro-difesa. Dovremo provare a stare sul pezzo dall’inizio alla fine in quella che è per noi una prova del nove, contro un avversario davvero di livello dopo alcune sfide che hanno dimostrato che siamo ritornati. Di certo, non dovremo cambiare nulla rispetto a quanto fatto nelle ultime settimane a livello tecnico e di atteggiamento, cercando di farci aiutare anche dal sostegno del pubblico e dal nostro ottimo momento a livello mentale”.

I precedenti. Con la gara di andata, vinta 3-1 da Sarroch, sono diventati cinque i precedenti tra le due squadre, con un bilancio decisamente a favore dei cagliaritani: 4 vittorie a una. L’unica gioia biancoblù risale alla gara d’andata del 2023/24 e arrivò in terra sarda: proprio un 2-3 combattutissimo. Nessun ex in campo, ma le due squadre, nonostante la distanza geografica, possono vantare un ex in comune: Andrea Nasari, a Savigliano nel 2022/23 e a Sarroch nel 2024/25.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 14 febbraio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Sarlux Sarroch sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.