SCI ALPINISMO / Matteo Blangero firma il successo nella sprint Juniores in Norvegia

Doppio successo per l’Italia nella sprint che a Surnadal ha inaugurato la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo Juniores. A imporsi tra gli Under 20 è stato Lorenzo Milesi, mentre tra gli Under 18 ha brillato Matteo Blangero. Sul podio anche Giorgia Pollini, seconda tra le Under 18, e Matteo Pedranzini, terzo nella stessa categoria.

Milesi ha dominato la finale Under 20 precedendo gli spagnoli Julia Pujol Parramon e Marti Costa Ylla, con Luca Curioni quinto e anch’egli protagonista dell’atto conclusivo.

Successo netto per Blangero nella finale Under 18, davanti allo spagnolo Pau Baque Gomez e a Matteo Pedranzini, mentre Gioele Migliorati ha chiuso all’undicesimo posto. Tra le Under 18, Pollini – migliore in qualifica – si è dovuta arrendere in finale all’iberica Maria Ramirez Ito; ai piedi del podio Teresa Schivalocchi, quarta.

In campo femminile Under 20 affermazione della slovena Klara Velepec, che ha avuto la meglio su Helen Desmond. Buon quinto posto per Melissa Berolina, con Silvia Boscacci ottava.

La tappa norvegese proseguirà nel fine settimana con le prove di vertical e individuale.