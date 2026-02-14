ALCOTRA: 26 milioni di fondi per i progetti transfrontalieri tra Italia e Francia

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio, presso la sala Conferenze (ex sala Mostre) della Provincia di Cuneo, l’infoday dedicato alla seconda finestra del quarto bando per progetti singoli del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera Interreg Francia-Italia ALCOTRA, organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Provincia di Cuneo.

Dopo i saluti istituzionali del consigliere provinciale con delega alla Programmazione europea e ALCOTRA e dell’assessore regionale allo Sviluppo e promozione della montagna, sono intervenuti il dirigente del Settore Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale e politiche transfrontaliere Giorgio Consol, insieme ai funzionari regionali Simona Piumatti e Mirella Speranza, oltre a Enrica Zanotti per la Provincia di Cuneo. L’incontro si è concluso con un momento di confronto e discussione con il pubblico in sala.

Il bando, aperto su decisione del Comitato di Sorveglianza del 13 novembre 2025, mette a disposizione 26 milioni di euro di risorse FESR. I progetti dovranno riferirsi a un unico obiettivo specifico tra i sette previsti – dalla digitalizzazione allo sviluppo delle competenze, dall’impiego delle energie rinnovabili all’adattamento ai cambiamenti climatici, dalla tutela della biodiversità alla mobilità urbana sostenibile, fino al rafforzamento della governance della cooperazione – e potranno avere un budget massimo di 2 milioni di euro ciascuno.

Le proposte dovranno coinvolgere almeno un partner italiano e uno francese, con un massimo di 10 partner complessivi incluso il capofila. Il cofinanziamento è pari all’80% a valere sul fondo Interreg (FESR), mentre per i beneficiari italiani il restante 20% sarà coperto dal fondo di rotazione nazionale. La durata massima dei progetti è fissata in 24 mesi dalla notifica della sovvenzione.

La seconda finestra del quarto bando è aperta dal 1° dicembre 2025 al 29 maggio 2026. La selezione delle candidature è prevista entro la fine del 2026, con avvio dei progetti indicativamente a gennaio 2027. L’infoday di Cuneo ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento tecnico e di accompagnamento per enti pubblici, soggetti privati e partenariati interessati a cogliere le opportunità offerte dal programma ALCOTRA per lo sviluppo sostenibile e integrato dell’area transfrontaliera.