Martiniana Po, il marchese Tommaso III di Saluzzo protagonista della rassegna “Il tè culturale”

Torna a Martiniana Po, domenica 22 febbraio, alle 16 l’appuntamento con ‘Il tè culturale’ organizzato dall’associazione ‘Giovanni Netu Borgna’ nella sede di via Marconi, 8.

Protagonista della conferenza ‘Tommaso III di Saluzzo: un marchese, un cavaliere errante, uno scrittore’ la cui vita avventurosa sarà raccontata da Marco Piccat professore eminente, ex direttore del Dipartimento di Filosofia, Lingue e Letterature Straniere della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste, profondo conoscitore della cultura letteraria del Marchesato di Saluzzo.

Uomo di grande levatura intellettuale e viaggiatore nella vicina Francia, Tommaso III di Saluzzo (1356-1416) fu autore di uno dei più importanti testi cavallereschi medioevali, ‘Le Chevalier Errant’ (Il Cavaliere errante), scritto con tutta probabilità tra il 1394 e il 1396.

“Sarà un racconto a tutto campo – spiega Piccat – su un marchese che affida alla sua parola la difesa della sua terra, raccontandone la storia la bellezza, i personaggi amici e i nemici. È un giovane che si rende conto che per governare, prima bisogna conoscere e prima ancora di conoscere bisogna amare. Non importa se non ha raggiunto il suo sogno, ma è lui che ha vinto rimanendo un nome significativo nella cultura europea”.

Nella sua opera Tommaso III racchiuse la sua visione del mondo, in un connubio tra autobiografia, allegoria e leggenda cavalleresca che costituiva un ponte culturale tra il Piemonte e la Francia.

Durante la conferenza saranno anche illustrate le miniature che corredano il manoscritto, veri e propri tesori d'arte che impreziosiscono l’antico testo e sono protagoniste del libro ‘Il nobile gioco del Cavaliere Errante. Le miniature del Livre di Tommaso III di Saluzzo’ scritto da Marco Piccat e pubblicato da Araba Fenice nel novembre 2025.

Ingresso libero.