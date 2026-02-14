SCUOLA / Il De Amicis di Cuneo sugli scudi nel premio della Camera di Commercio “Storie di alternanza” [FOTO]

Il liceo De Amicis vince i primi tre posti nel Premio della Camera di commercio di Cuneo “Storie di alternanza” che ha visto 14 istituti partecipanti di tutta la provincia, nelle tre categorie professionali, tecnici, licei. E già sta programmando la partecipazione alla finale nazionale a Rimini del prossimo anno.

Venerdì 13 febbraio le classi finaliste (5^I liceo scienze umane, 5^ M 5^N liceo economico sociale accompagnate dalla prof.ssa Cinzia Garino, Giovanni Leonardi) sono state premiate dalla giuria alla facoltà universitaria di Cuneo di Unito. Era presente la coordinatrice della sede cuneese Elisa Truant del campus management di Economia dell’università di Torino, con cui il liceo economico sociale de Amicis, che conta ben 30 classi tra la sede di Cuneo e di Limone, vuole creare sinergie e didattica orientativa come suo naturale bacino di utenza. Il Premio “Storie di Alternanza e Competenze” è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di dare visibilità ai migliori racconti di alternanza realizzati dagli studenti degli istituti secondari di secondo grado.

“Nell’ambito dell’VIII edizione del Premio – afferma il dirigente scolastico del De Amicis, Carlo Garavagno -, le classi quinte dell’istituto hanno ottenuto un risultato di grande rilievo con progetti dedicati a temi di forte impatto sociale, in particolare l’economia circolare e la violenza sulle donne. Le classi, coordinate dalla prof.ssa Cinzia Garino a cui va il ringraziamento insieme alla prof.ssa Monica Cavallo ed a tutto il team progettuale, responsabile dei progetti formazione scuola lavoro, hanno preso parte a un percorso articolato e strutturato della durata di due anni, che ha visto gli studenti impegnati in incontri con esperti del settore, momenti di confronto e discussione guidata, attività sul campo e azioni concrete, nonché lavori di ricerca, riflessione critica e produzione multimediale, il tutto in una moderna didattica liceale laboratoriale, attiva, cooperativa, non solo meramente passiva riproduttiva, che metta in campo e valorizzi tutti i talenti e le intelligenze multiple degli studenti. Il premio comporta anche un significativo contributo finanziario che sarà bonificato direttamente alle famiglie degli studenti”.

I progetti presentati non si sono limitati a una rielaborazione teorica dei temi affrontati, ma hanno rappresentato un autentico percorso di cittadinanza attiva ed educazione civica, in cui gli studenti hanno potuto mettersi in gioco in prima persona, sviluppando competenze trasversali, consapevolezza sociale e senso di responsabilità. Il riconoscimento ottenuto con il Premio “Storie di Alternanza e Competenze” rappresenta quindi la conclusione meritata di un impegno costante, serio e partecipato, che ha saputo coniugare formazione, educazione civica e attenzione alle principali questioni sociali contemporanee.

