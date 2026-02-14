Traforo del Tenda, domenica 15 febbraio prevista la chiusura dalle 8.00 alle 9.00

Nella giornata di domani, domenica 15 febbraio, il traforo internazionale del Tenda sarà chiuso per il disgaggio preventivo delle valanghe sul versante francese. La limitazione al traffico, disposta su indicazione degli organi tecnici francesi competenti, a seguito del rischio valanghe presente sul territorio oltreconfine, resterà in vigore dalle 8.00 alle 9.00.
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
giovedì 12 febbraio
