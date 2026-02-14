 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 14 febbraio 2026, 18:58

Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos'è successo in Lazio-Atalanta

Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos'è successo in Lazio-Atalanta

(Adnkronos) - Episodio arbitrale in Lazio-Atalanta. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea è andata in vantaggio nel match dell'Olimpico grazie a un calcio di rigore trasformato da Ederson per tocco di mano di Cataldi in area. Ma cos'è successo? 

Accade tutto al 39', Zappacosta scende sulla destra e mette al centro, Cataldi in scivolata intercetta il pallone con il braccio e l'arbitro Sacchi indica il dischetto. Le immagini mostrano il centrocampista che interviene in maniera scomposta, colpendo la sfera con il braccio alto oltre la figura.  

I giocatori della Lazio protestano per una presunta posizione irregolare di Zappacosta in partenza, ma un check del Var conferma che l'esterno bergamasco è tenuto in gioco da Provstgaard. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium