 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 14 febbraio 2026, 11:30

Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa

Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa

(Adnkronos) - Andrea Stroppa, l'informatico di 32 anni referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio, a Roma, nel quartiere Collatino. Lo rivela 'Il Messaggero' in un articolo a firma di Flaminia Savelli. Stroppa, secondo quanto si legge sul quotidiano, ''era alla guida della Smart'' che, ha travolto e ucciso il giovane. Le indagini della Municipale per stabilire la dinamica sono ancora in corso ma intanto, d’ufficio, Stroppa ''è indagato per omicidio stradale''.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium