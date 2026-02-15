Bra: luci della Zizzola spente domani sera per tagliare i consumi e preservare l’ambiente

È fissata domani, lunedì 16 febbraio, la ricorrenza del 2026 per aderire in occasione della “Giornata nazionale del Risparmio energetico” alla campagna lanciata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda su Rai radio2.

Per far fronte alla sempre più grave dispersione eccessiva dei consumi e per preservare la crisi climatica, Bra spegnerà le luci dell’edificio simbolo della Città: la Zizzola. Sta dimostrando inoltre a pieno le diverse campagne ecologiche con la messa a dimora di cento nuovi alberi e l’installazione dei lampioni con a led.

In questo periodo è valida anche l’iniziativa denominata “M’illumino di scienza”, che proporrà invece la visita del Museo di Storia Naturale Craveri (gratuita per i braidesi), aperto la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Giovedì dalle 15 alle 18.