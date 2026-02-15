 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 15 febbraio 2026, 12:55

Bra: luci della Zizzola spente domani sera per tagliare i consumi e preservare l’ambiente

La Città attuerà il risparmio energetico e incentiverà la cultura con i tradizionali appuntamenti di “M’illumino di meno” e “M’illumino di scienza”

Bra: luci della Zizzola spente domani sera per tagliare i consumi e preservare l’ambiente

È fissata domani, lunedì 16 febbraio, la ricorrenza del 2026 per aderire in occasione della “Giornata nazionale del Risparmio energetico” alla campagna lanciata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda su Rai radio2. 

Per far fronte alla sempre più grave dispersione eccessiva dei consumi e per preservare la crisi climatica, Bra spegnerà le luci dell’edificio simbolo della Città: la Zizzola. Sta dimostrando inoltre a pieno le diverse campagne ecologiche con la messa a dimora di cento nuovi alberi e l’installazione dei lampioni con a led. 

In questo periodo è valida anche l’iniziativa denominata “M’illumino di scienza”, che proporrà invece la visita del Museo di Storia Naturale Craveri (gratuita per i braidesi), aperto la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Giovedì dalle 15 alle 18. 

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium