Torna “El teatro piemontèis” al Toselli di Cuneo: sabato in scena “Tal e qual”

La rassegna “El teatro piemontèis” al teatro Toselli di Cuneo, curata da Teatrando Millennium, con il patrocinio del Comune di Cuneo, riprende sabato 21 febbraio con la commedia “Tal e qual” portata in scena dalla compagnia “D’la Vila” di Verzuolo.
Sono già molte le prenotazioni, per garantirvi la possibilità di partecipare alla serata Vi invitiamo a prenotare al più presto al 347 8738733 (preferibilmente con whatsapp) il termine ultimo sarà Venerdi 20 febbraio ma si presume che i biglietti si esauriranno prima.
La trama della commedia vede un imprenditore sull’orlo del baratro economico, debole e sottomesso nei rapporti con famigliari ed amici che si inventa una soluzione per uscire da questa situazione. Questa iniziativa darà il via a numerosi fraintendimenti che caratterizzeranno il corso della commedia con continui colpi di scena.
La rassegna continuerà con i prossimi spettacoli:
Sabato 28 febbraio J’amis del teatro di Carmagnola metteranno in scena “Vate fidè di bacialè”
Sabato 7 marzo la Compagnia Tredipicche di Fiano Torinese presenterà “Trope spose per Monssu Poret!”
Il 14 marzo il Gruppo teatro Carmagnola porterà in scena“Don Lorens ant i j pastis”
La serata finale sabato 28 marzo con le premiazioni avrà ospite i Teatranti Ancora una volta con la commedia “Na neuit spiritusa”
Come sempre le votazioni del pubblico e della giuria tecnica consentiranno l’assegnazione del premio al Miglior spettacolo, miglior compagnia, migliore Regia, miglior attore e miglior attrice
Allegata foto della compagnia Compagnia “D’la Vila” di Verzuolo.