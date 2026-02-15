 / Eventi

Eventi | 15 febbraio 2026, 14:46

Torna “El teatro piemontèis” al Toselli di Cuneo: sabato in scena “Tal e qual”

Riparte la rassegna in dialetto con la compagnia D’la Vila di Verzuolo, già numerose le prenotazioni

Compagnia “D’la Vila” di Verzuolo

Compagnia “D’la Vila” di Verzuolo

La rassegna “El teatro piemontèis” al teatro Toselli di Cuneo, curata da Teatrando Millennium, con il patrocinio del Comune di Cuneo, riprende sabato 21 febbraio con la commedia “Tal e qual” portata in scena dalla compagnia “D’la Vila” di Verzuolo.

Sono già molte le prenotazioni, per garantirvi la possibilità di partecipare alla serata Vi invitiamo a prenotare al più presto al 347 8738733 (preferibilmente con whatsapp) il termine ultimo sarà Venerdi 20 febbraio ma si presume che i biglietti si esauriranno prima.

La trama della commedia vede un imprenditore sull’orlo del baratro economico, debole e sottomesso nei rapporti con famigliari ed amici che si inventa una soluzione per uscire da questa situazione. Questa iniziativa darà il via a numerosi fraintendimenti che caratterizzeranno il corso della commedia con continui colpi di scena.

La rassegna continuerà con i prossimi spettacoli:

Sabato 28 febbraio J’amis del teatro di Carmagnola metteranno in scena “Vate fidè di bacialè”

Sabato 7 marzo la Compagnia Tredipicche di Fiano Torinese presenterà “Trope spose per Monssu Poret!”

Il 14 marzo il Gruppo teatro Carmagnola porterà in scena“Don Lorens ant i j pastis”

La serata finale sabato 28 marzo con le premiazioni avrà ospite i Teatranti Ancora una volta con la commedia “Na neuit spiritusa”

Come sempre le votazioni del pubblico e della giuria tecnica consentiranno l’assegnazione del premio al Miglior spettacolo, miglior compagnia, migliore Regia, miglior attore e miglior attrice

Allegata foto della compagnia Compagnia “D’la Vila” di Verzuolo.

