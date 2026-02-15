Studentesse del liceo Vallauri Fossano protagoniste alla Giornata delle Donne nella Scienza

Mercoledì 11 febbraio dalle 10.00 alle 13.00 8 allieve della prof.ssa Liuba Ballocco (docente di Matematica nella sezione A del corso tecnologico meccanico meccatronico) con la supervisione della stessa hanno partecipato a distanza al convegno “Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza” organizzato dalla Fondazione “I Lincei per la Scuola” dell’Accademia dei Lincei di Roma.

Un incontro particolarmente importante, femminile ed inclusivo in un mondo in cui sembra quasi ancora che la Matematica e le discipline stem (acronimo per Science, Technology, Engineering, and Mathematics Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) siano ancora una fetta di sapere quasi esclusivamente maschile. Ecco l’elenco delle classi e delle studentesse “stem-friendly”.

5A MECC: FEDERICA GHIGO, ADELE TESTA;

4A MECC: SOFIA CARLE, LISA EDMONDO;

1A MECC: IUSTINA MARIA EDUTANU, SARA HAMZA, NINA MARIA LUPU, DIYA SINGH.

Un plauso alle giovani studentesse in elenco ed alla loro docente, sempre convinta, convincente e propositiva nell’offrire all’interno del “Vallauri” e per il “Vallauri” attività varie legate alla Matematica declinata nei suoi aspetti e nelle sue curvature più ricercate e non convenzionali: dalle “tenzoni matematiche” in classe alle conferenze dell’Accademia dei Lincei.

"La matematica, vista nella giusta luce, possiede non solo verità, ma suprema bellezza” sosteneva Bertrand Russell: la prof.ssa Ballocco con il suo contagioso entusiasmo e la sua profonda conoscenza ha reso questo assunto una concreta realtà, almeno al “Vallauri” e quanto detto dalla studentessa Sofia Carle della 4A MEC : “Grazie infinite. Il convegno è stato davvero molto interessante e l’intervista non è stata da meno: è un esempio concreto di una donna ancora più vicina a noi, con i nostri stessi interessi. Grazie ancora per l’opportunità” ne è una prova assiomatica.