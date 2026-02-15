VOLLEY B1F / Mondovì Volley ancora non si ritrova, Cogne Aosta passa 1-3 al Palamanera

Non riesce a dare una gioia al suo pubblico il Mondovì Volley, sconfitto per 1-3 (23-25, 22-25, 25-18, 20-25) da Cogne Aosta nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B1, Girone A. La compagine valdostana gioca senza timori di sorta, e pure in formazione rimaneggiata (con l’assenza del libero Gueli, sostituita egregiamente dalla giovanissima classe 2008 Giovinazzo) trova tre punti di grande importanza.

Mondovì Volley, per contro, incappa in una nuova partenza sottotono, con conseguente svantaggio di due set, e non riesce ad approfittare - se non a tratti - di una formazione ospite in difficoltà in ricezione e propensa agli errori gratuiti: il risultato è una sconfitta che fa scendere il “Puma” al quinto posto, distante quattro lunghezze dal terzo posto.

Per la sfida del 14 febbraio coach Claudio Basso torna al suo sestetto base: la diagonale è Colombano-Sangoi, Bole e Bosso le bande, capitan Aliberti e Bergese le centrali, Monaco il libero. Durante la gara trovano spazio anche Munari, Sclavo e Imarisio. In panchina si rivede Picchiotti dopo l’infortunio, mentre il roster è completato dalla giovane Matilde Iseppi, centrale classe 2011.

La compagine ospite guidata da coach Matteotti risponde con la palleggiatrice Allasia, l’opposto Ollino, le schiacciatrici Vitocco e Talerico, le centrali Renzi e Marsengo, il libero Giovinazzo, inserendo poi durante la sfida l’ex Costamagna (ottimo il suo apporto), Bozzetti e Matteotti.

I primi due set si dipanano in maniera simile, con le due squadre a rincorrersi a vicenda con diverse fasi di equilibrio: è però Cogne Aosta ad interpretare meglio i momenti decisivi e a portarsi avanti di due set. La reazione di Mondovì Volley si concretizza in un terzo parziale ben giocato e conquistato 25-18, ma la quarta frazione è nuovamente di marca valdostana.

Il “Puma” tornerà in campo sabato 21 febbraio alle 20.30, ospite della capolista Garlasco.



MONDOVÌ VOLLEY - COGNE AOSTA VOLLEY 1-3 (23-25, 22-25, 25-18, 20-25)



Mondovì Volley: Bosso 7, Imarisio, Sangoi 5, Sclavo, Monaco (L), Bergese 13, Aliberti 15, Colombano 3, Munari 2, Bole. Non entrate: Iseppi, Fissore, Picchiotti.



Battute sbagliate: 7. Battute vincenti: 5. Muri Vincenti: 9.

Cogne Aosta Volley: Costamagna 10, Talerico 9, Allasia 3, Renzi 18, Bozzetti, Ollino 16, Marsengo 14, Giovinazzo (L), Matteotti, Vitocco 3. Non entrate: Corniolo, Tamone.

Battute sbagliate: 10. Battute vincenti: 9. Muri Vincenti: 12.



LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “Credo sia stata una prestazione al di sotto dei nostri standard sotto ogni punto di vista. Abbiamo fatto attenzione a tratti, per pochi punti ogni set, e l’approccio alla gara non è stato all’altezza di una squadra che vuole fare un certo tipo di campionato. Questa è la cosa che mi dispiace di più, perché non siamo stati disposti a lottare e questo lo abbiamo pagato giustamente caro.”



LE DICHIARAZIONI DI ANNA ALIBERTI: “In una partita in cui l’avversario arriva con tanta voglia di vincere e tu non ce ne metti almeno quanto loro, purtroppo si fa fatica. Non sempre se parti sotto 2-0 non riesci a recuperarla e stasera non ci siamo riusciti. Possiamo risolvere queste situazioni con il lavoro, ma dobbiamo mettercene di più anche a livello di carattere e atteggiamento a partire dagli allenamenti. Poi in sabato si porta in campo quanto si fa in settimana.”



