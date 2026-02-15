Obama: "Gli alieni esistono, ma non sono nell'Area 51"

(Adnkronos) -

Gli alieni esistono, parola di Barack Obama. L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivelato l'esistenza di forme di vita extraterrestri, ammettendo però di non averle viste e rassicurando che non esiste alcuna "area 51". Ospite del podcast 'No Lie with Brian Tyler Cohen', Obama ha risposto così alla domanda diretta dell'intervistatore: "Gli alieni esistono, ma io non li ho visti".

"Non sono nell'Area 51, non c'è alcuna struttura sotterranea", ha continuato Obama riferendosi alle teorie per cui nella base militare del Nevada sarebbero tenute (e nascoste) le prove della vita extraterrestre, "a meno che non ci sia un enorme complotto che viene nascosto al presidente degli Stati Uniti".

L'argomento si chiude con una battuta: "Qual è stata la prima cosa che ho chiesto da presidente degli Stati Uniti? Dove fossero gli alieni", ha risposto Obama sorridendo.