 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 15 febbraio 2026, 19:58

Serie A, oggi Napoli-Roma - Diretta

Serie A, oggi Napoli-Roma - Diretta

(Adnkronos) - Big match al Maradona. Oggi, domenica 15 febbraio, il Napoli ospita la Roma - in diretta tv e streaming - nella 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como, vittorioso ai calci di rigore, mentre nell'ultimo turno di campionato hanno vinto 3-2 nella trasferta del Ferraris contro il Genoa. I giallorossi invece hanno battuto il Cagliari 2-0 all'Olimpico. 

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli volerà a Bergamo per sfidare l'Atalanta, mentre la Roma ospiterà la Cremonese all'Olimpico. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium