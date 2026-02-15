 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 15 febbraio 2026, 23:09

Usa, rapita madre conduttrice Nbc: trovato guanto del rapitore, attesa per Dna

Usa, rapita madre conduttrice Nbc: trovato guanto del rapitore, attesa per Dna

(Adnkronos) - Potrebbe essere a un punto di svolta il caso della scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice Nbc Savannah Guthrie, sparita tra il 31 gennaio e il 1° febbraio dalla sua abitazione di Tucson, nello Stato dell’Arizona. Un guanto rinvenuto nei pressi della casa, ritenuto compatibile con quello indossato da una persona ripresa dalle telecamere di sicurezza, è stato sottoposto ad analisi del Dna e potrebbe fornire elementi decisivi per le indagini. 

La tempistica dei risultati dipenderà dal tipo e dalla qualità del campione biologico analizzato come ha spiegato alla Cnn Jeffrey Halstead, ex capo della polizia di Fort Worth. "Si tratta di aggiornamenti molto forti e potenzialmente definitivi", ha dichiarato, aggiungendo che le risposte potrebbero arrivare "nell'arco di 24-48 ore". 

Secondo Halstead, gli investigatori intensificheranno con ogni probabilità l’attenzione sull’area in cui è stato rinvenuto il guanto, ampliando progressivamente il raggio delle ricerche secondo un modello mirato. Qualora il Dna dovesse essere collegato a una persona già nota alle forze dell’ordine, ulteriori sviluppi potrebbero seguire rapidamente. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium