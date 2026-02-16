Bra: già attivo il servizio di trasporto gratuito in bus per gli Under 18 e i gli Over 70

Il trasporto urbano in bus ricopre un ruolo di primo livello a Bra. Anche per quanto riguarda il rinnovo delle agevolazioni, rivolte in particolare agli over 70 e ai ragazzi al di sotto dei 18 anni.
Le previsioni di quest’anno intendono riconfermare per le specifiche categorie degli anziani e dei ragazzi under 18 i numeri del 2025, che superano le 6500 tessere di viaggio per poter viaggiare gratuitamente.
La mobilità locale, in tal senso, è un motivo di grande interesse in Città che coinvolge, grazie anche alla mediazione dell’amministrazione comunale, tanti utenti del mezzo di trasporto.
Anche quest’anno, gli ultrasessantenni residenti a Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè potranno utilizzare gratis il servizio di trasporto sulle quattro linee di conurbazione da Bra ai Comuni limitrofi. Gli anziani potranno però avere i biglietti gratuiti nelle fasce orarie fuori dall’orario scolastico (8.30-12.30 e dalle 14, sino al termine del servizio). L’agevolazione, sempre per questa categoria, varrà anche per l’intera giornata durante la chiusura delle scuole.
I ragazzi della fascia 10-17 anni, invece, potranno salire gratuitamente sui mezzi arancioni dalle 14.45 sino al termine del servizio nel periodo scolastico e per l’intera giornata durante le vacanze estive.
Condizione obbligatoria per l’agevolazione per le due categoria è la tessera nominativa (attivabile al costo di 10 euro). Per averla si può scrivere a trasportipubblici@comune.bra.cn.it o contattare la sede degli autotrasporti Sac allo 0172/438313.