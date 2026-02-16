 / Attualità

Attualità | 16 febbraio 2026, 07:18

Bra: già attivo il servizio di trasporto gratuito in bus per gli Under 18 e i gli Over 70

Le agevolazioni per le due categorie nelle quattro linee di conurbazione saranno attivabili attraverso l’abilitazione di tessera nominativa del costo di 10 euro

Il trasporto urbano in bus ricopre un ruolo di primo livello a Bra. Anche per quanto riguarda il rinnovo delle agevolazioni, rivolte in particolare agli over 70 e ai ragazzi al di sotto dei 18 anni. 

Le previsioni di quest’anno intendono riconfermare per le specifiche categorie degli anziani e dei ragazzi under 18 i numeri del 2025, che superano le 6500 tessere di viaggio per poter viaggiare gratuitamente. 

La mobilità locale, in tal senso, è un motivo di grande interesse in Città che coinvolge, grazie anche alla mediazione dell’amministrazione comunale, tanti utenti del mezzo di trasporto. 

Anche quest’anno, gli ultrasessantenni residenti a Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè potranno utilizzare gratis il servizio di trasporto sulle quattro linee di conurbazione da Bra ai Comuni limitrofi. Gli anziani potranno però avere i biglietti gratuiti nelle fasce orarie fuori dall’orario scolastico (8.30-12.30 e dalle 14, sino al termine del servizio). L’agevolazione, sempre per questa categoria, varrà anche per l’intera giornata durante la chiusura delle scuole. 

I ragazzi della fascia 10-17 anni, invece, potranno salire gratuitamente sui mezzi arancioni dalle 14.45 sino al termine del servizio nel periodo scolastico e per l’intera giornata durante le vacanze estive. 

Condizione obbligatoria per l’agevolazione per le due categoria è la tessera nominativa (attivabile al costo di 10 euro). Per averla si può scrivere a trasportipubblici@comune.bra.cn.it o contattare la sede degli autotrasporti Sac allo 0172/438313.

Cristiano Sabre

