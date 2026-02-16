 / Attualità

Attualità | 16 febbraio 2026, 08:16

“Come evitare le truffe online e su WhatsApp”: lezione gratuita stasera a Sommariva

Lunedì 16 febbraio alle 20:45 presso ACLI Valle Rossi, il consulente informatico Luigi Zangrillo insegna a riconoscere SMS falsi, chiamate sospette e pericoli digitali per proteggere risparmi e dati personali.

Stasera, lunedì 16 febbraio alle 20:45, presso la sede ACLI Valle Rossi in frazione Valle Rossi 53 a Sommariva del Perno (CN), si terrà una serata gratuita dedicata alla sicurezza informatica. L’incontro, intitolato “Come evitare le truffe online e su WhatsApp”, è condotto dal consulente informatico Luigi Zangrillo, esperto nel sensibilizzare sui rischi del web quotidiano.​​

L’evento risponde all’esplosione delle frodi digitali: SMS su pacchi bloccati, chiamate fasulle da banche o poste e messaggi WhatsApp con link malevoli sono solo alcuni esempi che colpiscono migliaia di italiani ogni anno.

La lezione si concentra su consigli immediati e concreti per navigare senza paura. Tra i temi: evitare la fretta, che è “l’arma principale dei truffatori”; identificare segnali d’allarme come URL sospetti o richieste di dati sensibili; proteggere i risparmi non condividendo codici o pin via telefono o chat; e sapere a chi rivolgersi in caso di dubbi, dalla Polizia Postale alle autorità locali.​

Zangrillo, consulente esperto in sicurezza sensibile, userà esempi reali per rendere gli strumenti accessibili a tutti, dai meno esperti agli utenti medi.​​

L’appuntamento è a Sommariva del Perno, frazione Valle Rossi 53. Per informazioni: tel. 331.236491, referente Luigi Zangrillo.​

L’iniziativa, promossa da ACLI Valle Rossi, è gratuita e aperta al pubblico.

