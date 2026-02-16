Le mele del Distretto protagoniste al Carnevale degli Oratori di Saluzzo

Le maschere di Lagnasco con il vescovo monsignor Cristiano Bodo, il sindaco di Saluzzo Franco Demaria il presidente della Fab Carlo Allemano e il presidente del Distretto della frutta e sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo

Il Distretto del cibo e della frutta è stato tra i protagonisti del Carnevale degli Oratori andato in scena a Saluzzo ieri, domenica 15 febbraio, portando tra il pubblico un messaggio di territorio e di gusto.

Durante la manifestazione, i figuranti del carro allegorico di Verzuolo hanno distribuito mele offerte dal Distretto, gesto simbolico molto apprezzato dagli spettatori presenti lungo il percorso.

Tra le autorità intervenute alla giornata, in tribuna erano presenti il vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo, il sindaco di Saluzzo Franco Demaria e il presidente della Fondazione Amleto Bertoni Carlo Allemano. Con loro anche il presidente del Distretto e sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo, che ha partecipato accompagnato dal gruppo mascherato del paese.

A rappresentare Lagnasco c’erano infatti Pumalina, impersonata dall’assessore Paola Garnero con Pumalin, interpretato da Federico Vassallo, insieme alle damigelle, le sorelle Martina e Federica Dalmazzo e ai simpatici giullari Tommaso Pairasso e Stefano Cavallera. Le maschere avevano ricevuto ufficialmente le chiavi del paese dal sindaco durante il Carnevale di Lagnasco, celebrato nel giorno di giovedì grasso, secondo la tradizione locale.

[Lagnasco, la consegna della chiavi del paese alle Maschere da parte del sindaco Roberto Dalmazzo]

Al termine della sfilata saluzzese, Roberto Dalmazzo ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: “È stata una splendida giornata di divertimento e socializzazione, di quelle che fanno bene alla comunità. Ringrazio la Fondazione Amleto Bertoni per l’organizzazione e grazie alle nostre maschere per la partecipazione e per aver rappresentato Lagnasco”.