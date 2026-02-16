Rialzo delle temperature: pericolo valanghe “marcato” sulle montagne cuneesi

Per la giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, il bollettino valanghe di Arpa Piemonte segnala pericolo di grado 3, “marcato”, su gran parte dell’arco alpino cuneese. L’avviso riguarda le Alpi Cozie Sud di confine, le Alpi Marittime Orientali e Occidentali, le Alpi Liguri e le principali valli del territorio: Monregalese, Maira, Grana, Varaita, Po, Gesso, Vermenagna e Stura. La tendenza indica pericolo stabile anche per martedì 17 febbraio.

Il problema principale sopra il limite del bosco è rappresentato dai lastroni da vento. In alta montagna, con vento moderato dai quadranti nord-occidentali, si stanno formando nuovi accumuli di neve ventata che possono staccarsi già al passaggio di un singolo escursionista, in particolare sui pendii ripidi e ombreggiati e nelle zone di accumulo come conche e canaloni. In casi isolati le valanghe possono coinvolgere anche gli strati più vecchi del manto nevoso e raggiungere grandi dimensioni.

Al di sotto dei 1800 metri il pericolo è legato soprattutto alla neve bagnata. Sui pendii ripidi a bassa quota, almeno fino a mezzogiorno, restano possibili valanghe umide che localmente possono raggiungere dimensioni medie.

Negli ultimi giorni il vento, a tratti tempestoso, ha rimaneggiato intensamente la neve fresca creando accumuli duri e una distribuzione molto irregolare del manto, specialmente in prossimità delle creste. All’interno della neve vecchia permangono inoltre strati fragili, in particolare sui versanti esposti a nord-ovest, nord e nord-est. Il sole e l’aumento delle temperature hanno invece favorito l’inumidimento del manto alle quote più basse.

Gli esperti raccomandano una scelta molto prudente degli itinerari e una valutazione attenta delle condizioni locali, soprattutto in presenza di accumuli da vento.