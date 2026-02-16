Tutela e sicurezza degli amministratori locali, dal Ministero 6mila euro per il comune di Roburent

Nuove risorse per gli enti locali e per la sicurezza degli amministratori.

Nel 2025 il Ministero dell'Interno ha infatti istituito un fondo dedicato all'erogazione di contributi per "iniziativa di legalità e per la tutela degli amministratori vittime di atti intimidatori".

Il Comune di Roburent è risultato destinataio di un contributo di circa 6mila euro.

In questo quadro, la Giunta Comunale sarà chiamata a esprimersi sulle modalità di fruizione del contributo.

L’orientamento è quello di destinare le risorse al potenziamento dei sistemi di sicurezza, con particolare attenzione agli accessi alla residenza comunale e al rafforzamento degli impianti di sicurezza e videosorveglianza nelle adiacenze dell’edificio, al fine di garantire una maggiore tutela delle strutture pubbliche e della comunità.