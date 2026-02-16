 / Datameteo

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Datameteo | 16 febbraio 2026, 10:05

IL METEO / Correnti da Nord Ovest con neve in montagna e vento in pianura

Venti di Foehn sulle Alpi con raffiche anche oltre i 100 km/h e fino a 50-60 km/h in pianura

IL METEO / Correnti da Nord Ovest con neve in montagna e vento in pianura

Ancora qualche perturbazione da Nord Ovest a inizio settimana, con neve sulle Alpi e vento in pianura. Una seconda perturbazione giovedì e poi dovrebbe aprirsi un periodo più stabile.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione. 

Oggi lunedì 16 e domani martedì 17 febbraio. Molto nuvoloso o coperto sulle Alpi, con nevicate fino a bassa quota su Alpi torinesi, Valle d'Aosta e Alpi settentrionali, causa presenza di aria più fredda. Su restanti zone nuvoloso per nubi alte intervallate da rasserenamenti.

Temperature massime comprese tra 13 e 16 °C, in aumento domani, mentre le minime domani mattina saranno tra 1 e 5 °C su pianure, fino 8/9 °C su coste liguri.

Forti venti di Foehn sulle Alpi con raffiche anche oltre i 100 km/h. Foehn che si spingerà fino in pianura nel pomeriggio, con raffiche fino 50-60 km/h, e su Liguria con raffiche anche oltre i 70/80 km/h. Sia in pianura che in Liguria si attenuerà a partire dal pomeriggio di domani, mentre sulle Alpi solo a partire dalla nottata successiva.

Mercoledì 18 febbraio. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dalla serata per l'arrivo di una nuova perturbazione da ovest. Temperature in leggero calo per l'ingresso di aria più fredda da nord, con possibili brinate e locali gelate notturne in pianura.  Venti assenti o deboli variabili.

Giovedì 19 febbraio.  Maltempo dalla notte con piogge diffuse, più accentuate su Liguria e basso Piemonte, dove la neve potrà scendere fin sui 600/700 m. Miglioramento già dal mattino a partire da ovest. Temperature in aumento nelle minime e stazionarie nelle massime. Venti forti da nord su Liguria e moderati sempre da nord o nordest su pianure piemontesi.

Tendenza fine settimana. Da venerdì graduale aumento della pressione sul Mediterraneo, per quello che potrebbe essere il primo weekend primaverile di quest'anno.

***

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/678-Stagionali_Marzo_2026.html 

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html 

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming 

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo 

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona  

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium