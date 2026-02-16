Corneliano d'Alba presenta il libro di Luciano Bertello "La cucina del putagè"

La biblioteca "ORESTE SCARZELLO" e l'Associazione "ANZIANI E PENSIONATI" di Corneliano d'Alba, inaugurano la rubrica letteraria di questo nuovo anno con un testo che raccoglie "i saperi del fare e il patrimonio di umanità fra Langhe-Roero, Monferrato e Tortonese".

Il libro, scritto da Luciano Bertello, con le fotografie di Sergio Ardissone, edito da Sorì Edizioni, con il contributo della Fondazione Banca d'Alba ETS, porta un titolo semplice ed evocativo, "La cucina del putagé", e sarà presentato sabato 7 marzo, ore 16, nel centro culturale cornelianese, piazza Trinità, 1.

L'opera si presenta come una memoria proustiana che celebra l'espediente di una sobrietà contadina, incastonata in un contesto di straordinaria bellezza. Il putagè, al centro di queste pagine, richiede riti che esprimono semplicità d'animo e devozione familiare. Non si possono usare ciocchi di legno a caso; ogni pezzo deve essere scelto con cura, rispettando la stagionatura, per onorare la tradizione.

Le pagine raccontano di piatti serviti caldi, di salame nostrano e di calici di vino. Qui si trova la vera, e concreta, poesia del gusto, un territorio vibrante di cuore e tradizione. Bertello riesce a connettere innovazione e tradizione, creando un ponte tra le generazioni passate e quelle future.

Questo libro è un invito a riscoprire il valore delle piccole cose e a celebrare la ricchezza della nostra cultura gastronomica. È una lettura imperdibile per chi desidera immergersi nelle radici di un territorio ricco di sapori e storie, un vero inno alla convivialità e all'autenticità.

Subito dopo l'indice, colpisce il glossario dei termini piemontesi, una scelta significativa che arricchisce l’esperienza di lettura. Questo scrigno prezioso non si limita a presentare ricette o a descrivere osterie e trattorie del Piemonte; è un viaggio emotivo e culturale che esplora l'essenza delle tradizioni locali.

Un elemento centrale è la stufa, chiamata putagè, che non è solo un luogo per cucinare, ma un simbolo di connessione. Attorno a essa si intrecciano storie di convivialità, legami familiari e ricordi, rendendo la cucina un punto di incontro tra passato e presente. La nostalgia permea ogni pagina, evocando un senso di appartenenza e di riscoperta delle radici.

Questo libro è molto più di un semplice ricettario: è un invito a riscoprire il valore delle relazioni e delle tradizioni, un omaggio a una cultura che continua a vivere nel cuore delle persone. Consigliato a chiunque voglia immergersi nella bellezza e nella complessità, dura e al contempo emozionante, della vita piemontese.