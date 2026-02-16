Kung Fu Piana, esordio con il botto nel colore del Carnevale degli Oratori [FOTO]

Tutti 10, il massimo del punteggio decretato dalla giuria per il gruppo e carro Kung Fu Piana, realizzato dagli oratori delle fraternità di pianura: Scarnafigi, Villanova Solaro, Ruffia e Torre San Giorgio, all’esordio nel Carnevale degli Oratori, ieri domenica 15 febbraio nel centro cittadino.

Esordio con il botto con 180 figuranti e una realizzazione scenografica che ha meritato il primo premio. Ma anche gli altri carri, si sono presi la scena per simpatia, tenerezza, richiami territoriali, sfide e messaggi positivi.

Dagli oratori delle parrocchie di Verzuolo ( secondo classificato "i coriandoli sono nuvole"), all’Odb Saluzzo, terzo con "Artisti di pace", a Praveja (Pratavecchia) e Monastero, OSFAM di Roccabruna e Dronero con Villar San Costanzo e la Morra; Costigliole.

Centinaia di bambini in sfilata pieni di stupore e allegria. Dietro l’impegno degli educatori, famiglie, nonni, mamme e papà, coinvolti nel divertimento.

"Un pieno di colore, il Carnevale del futuro" il commento del sindaco Franco Demaria, il cui entusiasmo si traghetterà alle generazioni del domani, che in questo evento "vivono la gioia dello stare insieme" parole del vescovo Cristiano Bodo.

Animato da Claudio Petronella di Rbe, la nona edizione del Carnevale degli oratori della Diocesi di Saluzzo, si lega alla tradizione del Carnevale della città, che con questo evento dei 98 anni, ha aperto una marcia di iniziative e collaborazioni che lo porterà ai cento anni, nel 2028.

Presente allo show la componente femminile del gruppo di maschere della città, la Castellana Marianna Peotta e le damigelle Margherita Garnero e Anna Rivarossa. Ciaferlin, alias Beppe Roatta con i due Ciaferlinot Michele Boglio e Mattia Castelli, sono stati la presenza istituzionale saluzzese alla sfilata di Rivoli, nell’ambito del Carnevale delle 2 Province.

In tribuna e in città sono trionfati la simpatia e il buonumore delle maschere di Saluzzo, protagoniste danzanti a suon di note occitane di un "cameo", intermezzo dello spettacolo.

Il programma del Carnevale 2026 si chiude oggi pomeriggio, lunedì 16 febbraio con il ballo dei bambini al Foro Boario (la merenda è offerta dalle panetterie e pasticcerie di Saluzzo) e la conclusione del concorso Coriandoli di frutta.