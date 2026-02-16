 / Eventi

"Mettiamoci in Gioco" torna a Mondovì Borgo Ferrone: giochi di ruolo e da tavolo per tutti

Sabato 28 febbraio l'appuntamento presso l'oratorio di Santa Maria Maggiore con ingresso libero

Riprende la stagione di "Mettiamoci in Gioco", il progetto organizzato dalla ProLoco Cui Dur Ferun con il sostegno della Fondazione CRC, che torna a proporre una serata all'insegna del divertimento e della condivisione.

Il quarto appuntamento è in programma sabato 28 febbraio a partire dalle 20 presso i locali dell'oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone, in Via San Bernolfo 16.

Due le modalità di partecipazione: è possibile iscriversi ai tavoli di giochi di ruolo (prenotazione obbligatoria tramite il link) oppure cimentarsi in giochi da tavolo per i quali non è necessaria alcuna prenotazione.

L'evento è completamente gratuito. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata divertente in compagnia, scoprendo il fascino dei giochi tradizionali e d'avventura in un'atmosfera conviviale.

