"Mettiamoci in Gioco" torna a Mondovì Borgo Ferrone: giochi di ruolo e da tavolo per tutti

Riprende la stagione di "Mettiamoci in Gioco", il progetto organizzato dalla ProLoco Cui Dur Ferun con il sostegno della Fondazione CRC, che torna a proporre una serata all'insegna del divertimento e della condivisione.
Il quarto appuntamento è in programma sabato 28 febbraio a partire dalle 20 presso i locali dell'oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone, in Via San Bernolfo 16.
Due le modalità di partecipazione: è possibile iscriversi ai tavoli di giochi di ruolo (prenotazione obbligatoria tramite il link) oppure cimentarsi in giochi da tavolo per i quali non è necessaria alcuna prenotazione.
L'evento è completamente gratuito. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata divertente in compagnia, scoprendo il fascino dei giochi tradizionali e d'avventura in un'atmosfera conviviale.