Oltre 1.100 iscritti alla Mezza del Marchesato che si corre domenica 22 febbraio

A meno di una settimana dalla partenza della Mezza Maratona del Marchesato (XI edizione) che si corre domenica 22 febbraio, gli organizzatori danno notizia che le iscrizioni alla manifestazione hanno bissato il traguardo del record di iscritti e si è andati oltre i 1100 runner. E' stata presa la decisione di lasciare ancora aperte le iscrizioni.

I runner si troveranno al via domenica in centro città per la gara che corre tra quattro Comuni, i frutteti della pianura e castelli medievali con vista Monviso, sulla distanza standard di 21,097 km , attraversando i territori comunali di Saluzzo, Lagnasco, Manta e Verzuolo.

La Mezza realizzata con l’approvazione della F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera) fa parte del calendario nazionale delle competizioni.

Per tutti gli aspetti di carattere logistico - organizzativo si rimanda al documento - Dispositivo di gara - dove gli atleti potranno trovare costi e modalità di iscrizione e partecipazione. https://lamezzadelmarchesato.it/

La Fondazione Bertoni ringrazia "coloro che in questi anni hanno creduto nel rilancio e nella conferma di questa manifestazione, i consiglieri dell’Ente che se ne sono presi carico con passione e investendo ore di lavoro, i Volontari che garantiscono la sicurezza, controllano gli incroci e ci permettono di correre. Grazie alle Podistiche che offrono un modello di collaborazione e capacità di fare rete, oltre la competizione che le divide sui terreni della corsa. Insomma, ancora una volta il territorio che fa rete, testardo e sicuro della bontà delle proprie iniziative, è il territorio che vince".