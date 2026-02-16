"Out of the box": talenti e inclinazioni protagonisti al Venerdì Plin di Cuneo

Dopo l’annullamento dell’evento del 30 gennaio, i talenti e il talento, in tutte le declinazioni, torneranno protagonisti nel Venerdì Plin del 27 febbraio.

Il titolo, “Out of the box. Inclinazioni e predisposizioni per crescere adulti felici”, sarà focalizzato sullo sviluppo di competenze, inclinazioni e vocazioni dall’accompagnamento dalla più tenera età fino alla scelta del proprio futuro.

Come si scopre ciò che un bambino ama, ciò per cui è portato fin da piccolo? E come possono gli adulti supportare e sostenere passioni e inclinazioni naturali, così da dare il giusto appoggio alla crescita? Di questo discuteremo con il dirigente del liceo classico e scientifico statale Peano-Pellico di Cuneo, professor Alessandro Parola, e con la professoressa Daniela Maccario, docente del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell’Università di Torino – sede distaccata di Savigliano. Dalla personalizzazione della didattica, atta a valorizzare le potenzialità e le motivazioni di ciascun alunno, alla scelta dei percorsi di istruzione superiore, la formazione dell’individuo come cittadino, oltre che come studente e professionista del domani, passa dalle sue predisposizioni, che meritano di essere incentivate e seguite, così da costruire un futuro caratterizzato da ciò che si ama.

Appuntamento quindi per venerdì 27 febbraio alle ore 17.30 presso gli spazi Plin al Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo, 1).

L’ingresso è libero e gratuito, per maggiori informazioni scrivere a info@plineducation.it.

Tutti gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRC.