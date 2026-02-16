Verzuolo riscopre le protagoniste femminili dell’800 con “Le donne del Risorgimento”

Saranno dedicate al ruolo e all’influenza femminile nell’Ottocento le due conferenze dal titolo “Le donne del Risorgimento”, organizzate dalle ‘Tre età’ di Verzuolo.

Gli incontri si terranno mercoledì 18 febbraio e mercoledì 4 marzo a Verzuolo, a Palazzo Drago (via Marconi 13).

A guidare il pubblico in questo percorso storico e culturale sarà Alessandro Tonietta, che attraverso una serie di ritratti racconterà le vicende di quattro figure femminili affascinanti e significative.

“Nei due incontri previsti – spiega Tonietta – si conosceranno le vite di quattro donne differenti tra loro per nascita, carattere e scelte di vita, ma tutte capaci di influenzare la storia ottocentesca del Piemonte e dell’Italia”.

Nel primo appuntamento del 18 febbraio saranno al centro dell’attenzione Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena (1822-1855) e Rosa Maria Vercellona, conosciuta come la ‘Bela Rosin’ (1833-1885).

L’incontro del 4 marzo sarà invece dedicato a Juliette Colbert di Maulévrier in Falletti di Barola nota come ‘marchesa Giulia di Barolo’ (1786-1864) e a Virginia Oldoini, contessa di Castiglione (1837-1899), figure che, in modi diversi, hanno lasciato un segno nella società e nella cultura del loro tempo.

Alessandro Tonietta, nato a Villafalletto nel 1952, è stato insegnante di ruolo di educazione artistica alle scuole secondarie di primo grado (medie) e dopo la pensione, continua a dedicarsi con passione all’arte e alla divulgazione culturale. Pittore con numerose mostre personali in provincia di Cuneo e in Piemonte, si è specializzato in Belgio diventando iconografo.

Nel corso degli anni ha lavorato anche come restauratore, intervenendo su dipinti a olio e affreschi in chiese e residenze nobiliari.

Da tempo Tonietta tiene corsi di storia dell’arte per Comuni, associazioni e università della terza età, affiancando questa attività a visite guidate in musei, chiese e città d’arte, con la qualifica di accompagnatore turistico della Regione Piemonte. Collabora inoltre con scuole ed enti locali per sensibilizzare i giovani all’arte, alla storia e alla letteratura.

Nel 2004 è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, su proposta del ministro dell’Istruzione Letizia Moratti.





Ingresso libero.