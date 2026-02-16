Alba protagonista al progetto "Radici": gli studenti scoprono il futuro dell'agricoltura sostenibile

Mercoledì 10 febbraio gli studenti delle classi quinte dell’IIS Umberto I hanno partecipato al progetto “Radici - Formazione agraria per un futuro sostenibile”, iniziativa di orientamento in uscita svoltasi presso il SAMEV (Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria) dell’Università di Torino.

L’evento, organizzato dal DISAFA in collaborazione con Regione Piemonte, FODAF e RIAP, ha coinvolto oltre 300 studenti provenienti dal Piemonte e dalla Liguria, tra cui le classi terminali dell’IIS Umberto I nelle sue quattro sedi di Alba, Fossano, Verzuolo e Grinzane Cavour.

Dopo un’introduzione in aula magna, i partecipanti hanno preso parte a ventuno attività laboratoriali in piccoli gruppi, dedicate ai più innovativi ambiti del settore agrario, forestale e agroalimentare, dall’agricoltura di precisione alla progettazione del verde, dal verde indoor e fito-rimedio alla patologia e fisiologia vegetale, dalla fenotipizzazione delle piante all’apicoltura, fino all’analisi sensoriale dei formaggi e dei vini, all’igiene degli alimenti, alla potatura del vigneto, alla frutticoltura, alla tecnologia del legno, alla qualità del riso, alla politica agricola comunitaria, ai disciplinari di produzione regionali, alla zootecnia e all’allevamento. L’esperienza ha consentito agli studenti di confrontarsi con percorsi formativi di livello universitario, maturando una maggiore consapevolezza rispetto alle opportunità accademiche e professionali nel settore agroalimentare, con particolare attenzione ai temi della ricerca, dell’innovazione e della sostenibilità.

L’IIS Umberto I si articola in quattro sedi e propone percorsi differenziati tra Istruzione Tecnica e Istruzione Professionale, rispondendo in modo puntuale alle esigenze formative del territorio. Presso le sezioni associate di Alba e Verzuolo sono attivi corsi di Istruzione Tecnica, che hanno durata quinquennale e si strutturano in due bienni e in un quinto anno conclusivo con Esame di Stato. Il diploma di istruzione tecnica consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e offre una solida preparazione scientifica e tecnologica. Nell’ambito del Settore Tecnologico è attivo l’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, con l’articolazione “Viticoltura ed Enologia” presso la sede di Alba, caratterizzata da un forte orientamento alla filiera vitivinicola, e l’articolazione “Produzioni e Trasformazioni” presso la sede di Verzuolo, focalizzata sulle produzioni vegetali e animali e sui processi di trasformazione agroalimentare.

Le sedi di Fossano e Grinzane Cavour offrono invece percorsi di Istruzione Professionale, anch’essi quinquennali, che integrano insegnamenti generali comuni con discipline di indirizzo e attività laboratoriali a forte valenza operativa. Al termine del terzo anno gli studenti sostengono l’Esame di qualifica professionale regionale, ottenendo una certificazione delle competenze acquisite, mentre al termine del quinto anno conseguono il diploma di istruzione professionale tramite l’Esame di Stato, titolo valido sia per l’inserimento diretto nel mondo del lavoro sia per l’accesso all’università o ai percorsi ITS Academy. In tali sedi è attivo l’indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale con l’opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”, percorso che coniuga competenze tecniche con aspetti economici, organizzativi e di promozione delle eccellenze agroalimentari locali.