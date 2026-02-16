HOCKEY / Tricolore indoor anche per la U21 Lorenzoni

Bologna porta bene al presidente Calonico che nel giorno del suo compleanno riceve in regalo il 2° scudetto indoor della stagione per merito di una squadra giovane ma determinata.

Ottimo il lavoro svolto da coach Marco Garbaccio che da Sofia, in Bulgaria, dove stava concludendo la Coppa Europea indoor maschile, è corso al Palarecord per guidare le sue atlete.

Battute in semifinale per 6-1 le atlete di casa le nero-turchesi hanno affrontato in finalissima il buon Butterfly di Roma.

Le romane sono passate subito in vantaggio nelle prime due frazioni per 2-0, ma nell'arco delle successive man mano le braidesi le hanno raggiunte e superate col punteggio definitivo di 4-2.

Marcatrici Sabina Chiesa e Rebecca Piccolo. A quest'ultima il premio di capocannoniera.

Entrambe con la giovanissima Simona Lanzano hanno portato nel gruppo giovane la loro esperienza di prima squadra e l' insieme ha funzionato grazie anche alla coesione del gruppo e soprattutto dell' intero staff tecnico societario.

Domenica 28 febbraio ultimo atto al coperto a Bra con il concentramento per il titolo under 16 che la FIH ha assegnato a Bra in virtù dei suoi meriti organizzativi e sportivi