Chiusa Pesio: l'Amministrazione ha accolto la delegazione del Club Voleibol Barcelona “Barça”

Domenica pomeriggio l’Amministrazione Comunale di Chiusa Pesio ha accolto ufficialmente la delegazione spagnola del Club Voleibol Barcelona “Barça”, protagonista nei prossimi giorni della prima edizione del “Torneo House of Volley NEXTGEN”.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di benvenuto e di confronto istituzionale, oltre che l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento alla società sportiva Chiusa Pesio Volley per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento, che coinvolgerà complessivamente sei Comuni del territorio.

Il Palazzetto di Chiusa Pesio ospiterà il girone dedicato alla categoria Under 16, confermandosi centro nevralgico di una manifestazione che porterà sul territorio entusiasmo, partecipazione e spirito sportivo.

Granda Volley Academy esprime grande soddisfazione per la rete di collaborazioni attivate, determinanti per la realizzazione di un torneo che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre giovanili. Accanto alla dimensione agonistica, l’iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio cuneese, promuovendo il turismo sportivo e favorendo momenti di scambio culturale tra realtà nazionali e internazionali.

Il fischio d’inizio sui nove campi di gara, compreso quello di Chiusa Pesio, è fissato per lunedì alle ore 9.15. Le finalissime e le premiazioni si terranno martedì 17 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta.