| 16 febbraio 2026, 22:48

Bimba morta in casa a Bordighera: lesioni su cranio, gambe, addome e dorso di Beatrice

(Adnkronos) - Saranno necessari gli esami istologici per stabilire l'orario e le cause che hanno portato al decesso di Beatrice, la bambina di 2 anni morta in casa nei giorni scorsi a Bordighera. Dall'autopsia effettuata oggi dal direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura sono emerse diverse lesioni, tra cui un trauma cranico e altre su gambe, dorso e addome.  

L'autopsia è durata circa due ore e mezza, ad assistere anche i periti di parte: Andrea Peirano per il compagno della madre, assistito dall'avvocato Cristian Urbini, e Enzo Profumo per il padre della bambina, assistito dall'avvocato Mario Ventimiglia. Per la madre erano presenti gli avvocati Laura Corbetta e Martina Di Giovanni, mentre non ha presenziato il perito della difesa Maria Chiara Lavorato.  

Bocche cucite al momento sull'esito dell'esame, Ventura si è dato 90 giorni per il deposito della relazione. Per la morte di Beatrice sono indagati la madre Manuela Aiello, in carcere a Pontedecimo, e il compagno. Entrambi sono accusati di omicidio preterintenzionale. Nel frattempo questa mattina i Ris hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione del compagno della donna, a Perinaldo, terminato in serata. 

 

