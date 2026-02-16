Libri, mercoledì presentazione del libro 'Custodi della democrazia' di Marta Cartabia

(Adnkronos) - Il libro “Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico” di Marta Cartabia, edito Egea, sarà presentato il prossimo 18 febbraio alle 17.30 al Centro studi americani in via Michelangelo Caetani 32 a Roma. "Le democrazie sono oggi in fase di regressione in molti paesi del mondo. Istituzioni democratiche un tempo solide e principi dati per acquisiti, come la separazione dei poteri, vengono messi sotto pressione, mentre le corti costituzionali – loro 'custodi' – si trovano al centro di attacchi che ne minacciano l’indipendenza - osserva il Centro studi americani - Eppure, sono proprio queste corti, nate dalla reazione ai totalitarismi del Novecento, che possono offrire un contributo significativo per preservare i vulnerabili principi democratici. Il cuore della vita democratica resta nelle istituzioni rappresentative".

"Ma dalla prima sentenza della Corte italiana – che liberò la parola dalla censura fascista – alle odierne sfide della disinformazione digitale, emerge con chiarezza che le corti costituzionali svolgono un ruolo essenziale nella costruzione di una democrazia matura, vigilando anzitutto sui limiti al potere affinché essa non si trasformi in una 'tirannia della maggioranza', secondo la celebre espressione di Tocqueville. In questo quadro, Marta Cartabia rilancia la proposta di un 'costituzionalismo collaborativo' che, superando le sterili contrapposizioni tra volontà popolare e garanzie costituzionali, tra democrazia e costituzionalismo, tra governi e corti, possa tracciare la via per ricomporre conflitti che rischiano di lacerare il tessuto democratico - continua la nota del Centro studi americani - È un appello alla collaborazione tra istituzioni diverse ma complementari, ciascuna nel proprio ruolo e con le proprie specifiche funzioni, ma tutte impegnate a orientare la vita sociale ai principi costituzionali. Ed è insieme un invito alla consapevolezza civica rivolto a tutti i cittadini, e non solo agli esperti, per ricordare che la libertà e i diritti non sono conquiste definitive, ma beni fragili, da custodire e praticare insieme, ogni giorno".

Dopo i saluti di Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani, intervengono: Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente onorario del Centro Studi Americani, Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, Università Bocconi e presidente emerita della Corte costituzionale, Francesco Clementi, Sapienza Università di Roma e CdA Centro Studi Americani. Modera Donatella Stasio, giornalista.