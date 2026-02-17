 / Curiosità

Sale Langhe: Fiorina taglia il traguardo dei 90 anni

A fare gli auguri alla mamma del sindaco Mozzone, anche il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia e l’assessore regionale Marco Gabusi

La signora Fiorina compie 90 anni

Fiorina Cora di Sale Langhe, ha tagliato il traguardo dei 90 anni sempre con il sorriso sulle labbra, nonostante le difficoltà della vita. 

Mamma del sindaco Andrea Mozzone, ha ricevuto gli auguri speciali da parte del vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia e l’assessore regionale Marco Gabusi. 

“Auguri Fiorina, per i tuoi novant’anni che hanno attraversato il tempo, diventando un tesoro prezioso di esperienze e ricordi che vanno protetti e festeggiati con le persone care e tutta la comunità”, ha detto Graglia ad una Fiorina visibilmente emozionata. 

